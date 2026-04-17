Το Ισραήλ «υποχρεώθηκε να κηρύξει εκεχειρία» στον Λίβανο, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα ισχυρής διπλωματικής πίεσης, την ώρα που η Τεχεράνη επιμένει πως δεν αποδέχεται προσωρινές συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός και ζητά συνολικό τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή.

Σε τηλεοπτική του τοποθέτηση, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι το Ισραήλ αναγκάστηκε να ανακοινώσει εκεχειρία, προσθέτοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να επιτίθεται στη Χεζμπολάχ ή να ανοίγει μέτωπα στον Λίβανο. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Πακιστάν για τη συμβολή του στις διπλωματικές προσπάθειες. Οι αναφορές αυτές κινούνται στο ίδιο πλαίσιο με τις ευρύτερες διεθνείς διαβουλεύσεις που οδήγησαν στη 10ήμερη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

🇮🇷Pezeshkian: “We defend the country’s integrity with dignity / We are not seeking nuclear weapons or causing problems in the region” pic.twitter.com/kXlFVAlTaW — EllenJAbare (@EllenAbare) April 17, 2026

Εκεχειρία με αστερίσκους: Ο Λίβανος ζητά αποχώρηση, το Ισραήλ δηλώνει «μένουμε»

Ο Ιρανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η χώρα του «δεν επιδίωξε ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων», σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει ειρήνη και σταθερότητα, ενώ ταυτόχρονα θα υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα. Παράλληλα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι ωθούν το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή σε χάος και πόλεμο. Αυτές οι δηλώσεις συνδέονται με τις παράλληλες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που παραμένουν ανοικτές, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ δήλωσε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε προσωρινή εκεχειρία και επιδιώκει μια συνολική συμφωνία που θα καλύπτει όλα τα μέτωπα της σύγκρουσης, από τον Λίβανο έως την Ερυθρά Θάλασσα. Όπως είπε, το Ιράν θεωρεί «κόκκινη γραμμή» μια αποσπασματική κατάπαυση πυρός, τονίζοντας ότι ο κύκλος της σύγκρουσης πρέπει να κλείσει οριστικά. Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων δηλώσεων του Χατιμπζαντέχ από διεθνές πρακτορείο.

🇮🇷🇺🇸 Iran Does Not Trust America Pezeshkian: The Iranian people don’t trust the U.S. due to BROKEN COMMITMENTS. Iran is NOT seeking NUCLEAR WEAPONS, not seeking instability, not seeking terrorism. The other side assassinates commanders, scientists, and students, then uses its… https://t.co/hOIxjh0enA pic.twitter.com/jPVecGK5ZL — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 17, 2026

Σύνοδος στο Παρίσι για τα Στενά του Ορμούζ: Σχέδια, διαφωνίες και χαμηλές προσδοκίες

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ενώ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι τροφοδοτούν την αστάθεια, με συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομία. Το ζήτημα του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο των διεθνών διαβουλεύσεων, καθώς συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη κρίση στη Μέση Ανατολή.

