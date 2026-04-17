Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, υπογράμμισε ότι η 10ήμερη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, η οποία τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα, είναι προσωρινή, ξεκαθαρίζοντας πως οι ισραηλινές δυνάμεις δεν αποχωρούν από περιοχές του Λιβάνου και ότι οι στρατιωτικοί στόχοι θα ολοκληρωθούν ακόμη και με τη χρήση βίας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σε δήλωσή του, ο Κατζ ανέφερε ότι «ο ισραηλινός στρατός κατέχει και θα συνεχίσει να κατέχει όλες τις περιοχές που έχει εκκαθαρίσει και καταλάβει». Όπως είπε, η χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο και τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ σε ολόκληρη τη χώρα έχουν αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, ωστόσο «δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας περιέγραψε την παρούσα κατάσταση ως «πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ» με προσωρινή παύση των εχθροπραξιών και 10ήμερη εκεχειρία, η οποία ανακοινώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός στόχος της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας παραμένει η εξουδετέρωση του οπλισμού της Χεζμπολάχ είτε με στρατιωτικά είτε με διπλωματικά μέσα.

Ο Κατζ σημείωσε ακόμη ότι έχει διαμορφωθεί ένα σημαντικό διπλωματικό εργαλείο μέσω της άμεσης εμπλοκής του προέδρου των ΗΠΑ και της δέσμευσης για την επίτευξη αυτού του στόχου, σε συνδυασμό με την πίεση προς την κυβέρνηση του Λιβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αναφερθεί σε απευθείας συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε ότι περισσότεροι από 1.700 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί, τονίζοντας ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει κατά πολύ τις απώλειες που είχαν καταγραφεί στον πόλεμο του 2006, ο οποίος είχε θεωρηθεί ευρέως ότι δεν πέτυχε τους στρατηγικούς στόχους του Ισραήλ. Πρόσθεσε ακόμη ότι η ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων έχει εκκαθαριστεί από μαχητές της Χεζμπολάχ αλλά και από κατοίκους.

Όπως ανέφερε, η περιοχή θα συνεχίσει να εκκαθαρίζεται από τρομοκρατικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής κατοικιών σε χωριά του νότιου Λιβάνου που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχαν μετατραπεί σε επιχειρησιακές βάσεις της οργάνωσης.

Ο Κατζ παραδέχθηκε επίσης ότι στη νέα ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, που εκτείνεται έως τον ποταμό Λιτάνι, εξακολουθούν να βρίσκονται μαχητές και οπλισμός της Χεζμπολάχ, τονίζοντας ότι η περιοχή θα εκκαθαριστεί είτε μέσω διπλωματικής συμφωνίας είτε με επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Εάν επαναληφθούν οι εχθροπραξίες, οι κάτοικοι που θα επιστρέψουν στη ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να την εγκαταλείψουν ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ και βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, μιλώντας σε ομάδα Λιβανέζων βουλευτών, δήλωσε ότι η χώρα του εργάζεται για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την επιστροφή Λιβανέζων πολιτών που κρατούνται από το Ισραήλ και την επίλυση εκκρεμών συνοριακών διαφορών.

Ο Αούν χαρακτήρισε τη 10ήμερη εκεχειρία «πύλη για την προώθηση των διαπραγματεύσεων» με το Ισραήλ και υπογράμμισε ότι οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις θα έχουν καθοριστικό ρόλο μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Όπως σημείωσε, ο στρατός του Λιβάνου θα αναπτυχθεί στα σύνορα με το Ισραήλ και θα διαβεβαιώσει τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου ότι, μετά την επιστροφή τους στις πόλεις και τα χωριά τους, δεν θα υπάρχουν άλλες ένοπλες δυνάμεις πέρα από τον στρατό και τις νόμιμες δυνάμεις ασφαλείας.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε, τέλος, ότι η ευκαιρία που δημιουργείται μέσω της εκεχειρίας δεν πρέπει να χαθεί, καθώς ενδέχεται να μην παρουσιαστεί ξανά.

