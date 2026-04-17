Bloomberg: «Μαραθώνιος» έξι μηνών για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Μήνες εντατικών διαβουλεύσεων φαίνεται πως απαιτούνται για την επίτευξη μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Παρά την πρόσφατη κινητικότητα, αξιωματούχοι από την Ευρώπη και τις χώρες του Κόλπου εκτιμούν ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες, προκρίνοντας ως ενδιάμεση λύση την παράταση της υφιστάμενης εκεχειρίας.

Ο «γρίφος» των Στενών του Ορμούζ

Το κρισιμότερο σημείο των συζητήσεων παραμένει η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η διεθνής κοινότητα πιέζει για άμεσο άνοιγμα της διόδου, ώστε να ομαλοποιηθεί η ροή ενέργειας και να αποφευχθεί μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Ωστόσο, η Τεχεράνη φαίνεται να χρησιμοποιεί τον έλεγχο των Στενών ως διαπραγματευτικό «χαρτί», ζητώντας την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για την άδεια διέλευσης των πλοίων.

Πέρα από το γεωστρατηγικό σκέλος, οι δύο πλευρές χωρίζονται από σημαντικές διαφορές:

Εμπλουτισμός ουρανίου: Η Ουάσιγκτον απαιτεί 20ετή παύση των εργασιών εμπλουτισμού, με την Τεχεράνη να αντιπροτείνει ένα διάστημα μόλις τριών έως πέντε ετών.

Άρση κυρώσεων: Το Ιράν ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των κυρώσεων από τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λόγω του μεγάλου χάσματος, οι διαπραγματευτές προσανατολίζονται πλέον σε ένα προσωρινό «μνημόνιο» κατανόησης. Στόχος είναι η αποτροπή μιας νέας ανάφλεξης και η δημιουργία ενός πλαισίου σταθερότητας, μέχρι να βρεθεί κοινός τόπος για μια συνολική και μόνιμη συμφωνία.

