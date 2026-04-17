«Θα χρειαστούν ίσως και 6 μήνες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν» υποστηρίζουν ευρωπαίοι ηγέτες

Με την β΄ φάση επαφών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν να είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, πολλοί είναι οι ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι εκτιμούν οτι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ενδέχεται να χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να φτάσουν σε ειρηνευτική συμφωνία.

Ολες οι πλευρές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να επεκτείνουν την υφιστάμενη εκεχειρία, ώστε να καλύψει αυτό το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με αξιωματούχους από τις συγκεκριμένες περιοχές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Οι ίδιες πηγές – τις οποίες επικαλείται το Bloomberg – αναφέρουν ότι οι ηγεσίες επιθυμούν το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή ροή ενέργειας, προειδοποιώντας ιδιωτικά ότι ενδέχεται να προκύψει παγκόσμια επισιτιστική κρίση εάν αυτό δεν συμβεί έως τον επόμενο μήνα. Οι αξιωματούχοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς έδωσαν στοιχεία από μη δημόσιες συνομιλίες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι τιμές της ενέργειας είναι πιθανό να αυξηθούν περαιτέρω εάν η σύγκρουση παραταθεί πέραν του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Μετά τη δημοσιοποίηση της πληροφορίας, το μπρεντ κατέγραψε νέα άνοδο, ενισχυόμενο κατά περίπου 4,5% εντός της ημέρας και ξεπερνώντας τα 99 δολάρια ανά βαρέλι.

Τραμπ: «Αναγκαία παράκαμψη» ο πόλεμος με το Ιράν

Το Ιράν εξακολουθεί να θέλει ανάπτυξη πυρηνικού όπλου

Κράτη του Κόλπου θεωρούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, εκτίμηση που δεν έχει μεταβληθεί μετά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στη χώρα. Ως εκ τούτου, θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να απαγορεύει στο Ιράν τον εμπλουτισμό ουρανίου, καθώς και την κατοχή βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Παράλληλα, οι ηγεσίες του Κόλπου εμφανίζονται αντίθετες σε επιστροφή στις εχθροπραξίες, ζητώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν έμφαση στη διπλωματία έναντι της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Κουβέιτ, του Ομάν και του Μπαχρέιν δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού. Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παρέπεμψε σε ανακοίνωση της 8ης Απριλίου, στην οποία τονίζεται ότι απαιτείται «άνευ όρων επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ».

Η ανακοίνωση των ΗΑΕ υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για «μια συνολική και διαρκή προσέγγιση που θα αντιμετωπίζει το πλήρες φάσμα απειλών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών δυνατοτήτων του, των βαλλιστικών πυραύλων, των drones, των στρατιωτικών δυνατοτήτων και των συνδεδεμένων ένοπλων ομάδων και τρομοκρατικών οργανώσεων».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν βομβαρδισμούς κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, με τη σύγκρουση που ακολούθησε να προκαλεί σοβαρή αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά και κατά γειτονικών χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, εκτοξεύοντας πυραύλους και drones εναντίον πόλεων, λιμένων και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει ελαφρώς μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου, ωστόσο παραμένουν αυξημένες περισσότερο από 35% σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Δεν αναμένεται άμεση συμφωνία, εκτιμά Βρετανός διπλωνάτης

Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στο Ιράν και μέλος του Chatham House, Ρομπ Μακέρ, εκτίμησε ότι δεν αναμένεται άμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Όπως δήλωσε στο Bloomberg, «η αισιοδοξία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετίζεται με την επίγνωση των επιπτώσεων που θα είχε η σύγκρουση στις αγορές».

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν οι διαπραγματεύσεις θα επιτύχουν, αλλά εάν θα μπορέσουν να αποτρέψουν μια επιστροφή σε στρατιωτική σύγκρουση στο προσεχές διάστημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για μια δύσκολη ισορροπία, καθώς στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν φωνές που επιθυμούν την επανέναρξη επιθέσεων με πυραύλους».

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη της σύγκρουσης, πλήττοντας τις οικονομίες των χωρών του Κόλπου, καθώς περιορίζονται σημαντικά οι εξαγωγές πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλουμινίου και προϊόντων όπως τα λιπάσματα.

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει διασφάλιση ότι οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν σε παράταση της εκεχειρίας, πόσο μάλλον σε μια επίσημη ειρηνευτική συμφωνία. Πέραν των Στενών του Ορμούζ, τα βασικά σημεία διαφωνίας περιλαμβάνουν το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στον Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



