Τραμπ: «Αναγκαία παράκαμψη» ο πόλεμος με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μικρή παράκαμψη» τον πόλεμο με το Ιράν. Οι αντιδράσεις των Αμερικανών, η δυσαρέσκεια για τις τιμές των καυσίμων και τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων.

17 Απρ. 2026 8:40
Pelop News

Σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει το πολιτικό και οικονομικό κόστος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν ως μια «μικρή αλλά αναγκαία παράκαμψη». Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λας Βέγκας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως η παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη για να αποτραπούν «πολύ άσχημα πράγματα», αναφερόμενος εμμέσως στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Παρά την προσπάθεια του Λευκού Οίκου να εστιάσει στα θετικά μεγέθη της αμερικανικής οικονομίας και σε μέτρα όπως η κατάργηση του φόρου στα φιλοδωρήματα, τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων αποτυπώνουν ένα έντονα αρνητικό κλίμα στην αμερικανική κοινή γνώμη. Σύμφωνα με έρευνα της Ipsos, το 51% των Αμερικανών θεωρεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση δεν άξιζε το κόστος της, ενώ μόλις το 24% τάσσεται υπέρ. Δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac δείχνει ότι το 65% των πολιτών θεωρεί τον Ντόναλντ Τραμπ άμεσα υπεύθυνο για την πρόσφατη εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Η συνολική στάση του προέδρου στο «μέτωπο» με το Ιράν αποδοκιμάζεται από το 58% των ερωτηθέντων.

Ο Τραμπ, ωστόσο, επέμεινε πως η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει ισχυρή, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους του εν μέσω μιας περιόδου έντονης αβεβαιότητας και πληθωριστικών πιέσεων που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ