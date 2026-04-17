Λίβανος: «Είμαστε με το δάχτυλο στην σκανδάλη αν…»

Την ίδια ώρα, άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από τον πόλεμο τον Λίβανο άρχισαν σήμερα να επιστρέφουν στα σπίτια τους

17 Απρ. 2026 12:21
Pelop News

Μπορεί να υπάρχει εκεχειρία ανάμεσα σε Λίβανο και ΗΠΑ, όμως η λιβανική Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι οι μαχητές της κρατούν «το δάχτυλο στη σκανδάλη» σε περίπτωση παραβίασης από το Ισραήλ της εκεχειρίας των 10 ημερών που τέθηκε σε ισχύ στη διάρκεια της νύχτας.

Σε ανακοίνωση, η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωσε ότι πραγματοποίησε στον πόλεμο των 45 ημερών «2.184 στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά του Ισραήλ και του ισραηλινού στρατού σε λιβανικό έδαφος. «Οι μαχητές θα κρατούν το δάχτυλο στη σκανδάλη διότι φοβούνται την προδοσία του εχθρού», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από τον πόλεμο τον Λίβανο άρχισαν σήμερα να επιστρέφουν στα σπίτια τους, αγωνιώντας να δουν εάν στέκονται ακόμα όρθια, αν και κάποιοι δεν σχεδιάζουν να μείνουν εκεί καθώς φοβούνται ότι η 10ήμερα εκεχειρία στη σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη.

Σωροί από ερείπια βρίσκονται πλέον εκεί που κάποτε στέκονταν κτίρια στα ελεγχόμενα από τη Χεζμπολάχ νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που σφυροκόπησε το Ισραήλ για περισσότερο από έξι εβδομάδες σύγκρουσης η οποία ξεκίνησε από τον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Στην Κασμίγια στον νότιο Λίβανο, αυτοκίνητα διέσχιζαν ένα αυτοσχέδιο πέρασμα στον ποταμό Λιτάνι, που στήθηκε εσπευσμένα μετά την έναρξη της εκεχειρίας τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Το Ισραήλ κατέστρεψε όλες τις γέφυρες στον Λιτάνι στη διάρκεια του πολέμου.

«Θα χρειαστούν ίσως και 6 μήνες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν» υποστηρίζουν ευρωπαίοι ηγέτες

«Είδα το σπίτι μου και ευχαριστώ τον Θεό που ακόμα στέκεται», δήλωσε ο Αλί Χαμζά, που μόλις είχε επισκεφθεί την κατοικία του στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «ο κόσμος φοβάται να έρθει για να μείνει και είναι αδύνατον να ζήσει κανείς σε αυτές τις συνθήκες και αυτή τη μυρωδιά. Είναι δύσκολη τώρα μια κανονική επιστροφή, παρά τις δυσκολίες του εκτοπισμού».

Στην πόλη Ναμπατίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, κάποιοι κάτοικοι που επέστρεψαν στην περιοχή είπαν ότι θα παραμείνουν εκεί. Άλλοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα για τους κρατήσει εκεί. «Υπάρχει καταστροφή και δεν μπορεί να ζήσει κάποιος εκεί. Είναι μη κατοικήσιμο. Παίρνουμε τα πράγματά μας και φεύγουμε ξανά», δήλωσε ο Φαντέλ Μπαντρεντίν, που πήγε στην περιοχή με τον μικρό του γιο και τη σύζυγό του. «Ας μας λυπηθεί ο Θεός και να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα μια και καλή -όχι προσωρινά- για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα σπίτια και τη γη μας».

