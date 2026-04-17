Σύνοδος στο Παρίσι για τα Στενά του Ορμούζ: Σχέδια, διαφωνίες και χαμηλές προσδοκίες

Σύνοδο με στόχο τη διαμόρφωση ενός διεθνούς σχεδίου για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ φιλοξενούν στο Παρίσι ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η συνάντηση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» πραγματοποιείται με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης διέλευσης πλοίων μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Διαφωνίες για τη σύνθεση της συνόδου

Παρά τον κοινό στόχο, δεν λείπουν οι εντάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γαλλία απέρριψε πρόταση του Λονδίνου για συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς και της προέδρου της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αντίθετα, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων φέρεται να επιδίωξε μια πιο «κλειστή» σύνθεση, περιορίζοντας τη συμμετοχή κυρίως σε αρχηγούς κυβερνήσεων.

Εκτός οι ΗΠΑ, αλλά με ενημέρωση Τραμπ

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο, ούτε άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ωστόσο, οι Μακρόν και Στάρμερ αναμένεται να τον ενημερώσουν μετά το πέρας των εργασιών.

Η συνάντηση εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει περίπου 40 χώρες, μεταξύ των οποίων κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Το σχέδιο τριών σταδίων

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο τραπέζι βρίσκεται ένα σχέδιο τριών φάσεων:

Πρώτο στάδιο: Διπλωματική και πολιτική συνεργασία για τη δημιουργία συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Δεύτερο στάδιο: Παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης σε πλοία που έχουν εγκλωβιστεί και ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης απειλών.

Τρίτο στάδιο: Ενδεχόμενη στρατιωτική παρουσία για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σταθερής ειρήνης.

Σοβαρά εμπόδια και επιφυλάξεις

Παρά τον σχεδιασμό, δυτικοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Όπως σημειώνουν, υπάρχουν δεκάδες επιχειρησιακές δυσκολίες σε μια ενδεχόμενη αποστολή συνοδείας πλοίων χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Η Γερμανία, δια του Φρίντριχ Μερτς, δηλώνει «κατ’ αρχήν» θετική, ωστόσο θέτει αυστηρές προϋποθέσεις, όπως εκεχειρία, συλλογική εντολή (από ΕΕ, ΝΑΤΟ ή ΟΗΕ) και κοινοβουλευτική έγκριση, λόγω των συνταγματικών περιορισμών που ισχύουν για τη συμμετοχή της Μπούντεσβερ σε αποστολές στο εξωτερικό.

Από την πλευρά της, η Γαλλία εμφανίζεται πιο επιφυλακτική ως προς τον ρόλο της Ουάσιγκτον, τονίζοντας την ανάγκη για δεσμεύσεις τόσο από το Ιράν όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποφυγή επιθέσεων ή παρεμβάσεων στη ναυσιπλοΐα.

Πίεση Τραμπ προς την Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ασκήσει πίεση στους Ευρωπαίους συμμάχους, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια των Στενών αποτελεί πρωτίστως ευρωπαϊκό ζήτημα, λόγω της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από την περιοχή.

Ωστόσο, παρά τις διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση «συμμαχίας των προθύμων», οι δεσμεύσεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό θεωρητικές, με τις προσδοκίες από τη σύνοδο του Παρισιού να χαρακτηρίζονται χαμηλές.

