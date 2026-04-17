Συναγερμός στο Λονδίνο σήμανε μετά τον εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων σε μικρή απόσταση από την πρεσβεία του Ισραήλ, με τη βρετανική αστυνομία να πραγματοποιεί επείγουσα έρευνα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, αστυνομικοί με προστατευτικό εξοπλισμό κλήθηκαν να αξιολογήσουν «πεταμένα αντικείμενα» που βρέθηκαν κοντά στους Κήπους του Κένσινγκτον, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν και δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν βίντεο που αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο διαδίκτυο, στο οποίο οργάνωση υποστηρίζει ότι στοχοθέτησε την πρεσβεία με drones που μετέφεραν επικίνδυνες ουσίες. Οι αστυνομικές υπηρεσίες ερευνούν επειγόντως τόσο την αυθεντικότητα του υλικού όσο και το ενδεχόμενο να συνδέεται με τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην περιοχή.

Δεν δέχθηκε επίθεση η πρεσβεία

Η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η πρεσβεία του Ισραήλ δεν δέχθηκε επίθεση. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματική απειλή ή εάν πρόκειται για μη επιβεβαιωμένους ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Για προληπτικούς λόγους, οι Αρχές απέκλεισαν την πρόσβαση στους Κήπους και στη γύρω περιοχή, ζητώντας από το κοινό να αποφεύγει το σημείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Τι λένε οι Αρχές για το κοινό

Παρά την κινητοποίηση και τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η βρετανική αστυνομία υπογραμμίζει ότι δεν εκτιμά πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ασφαλείας για το κοινό σε αυτό το στάδιο. Η αξιολόγηση της κατάστασης συνεχίζεται, ενώ η αντιτρομοκρατική υπηρεσία παραμένει σε επιφυλακή έως ότου διαλευκανθεί πλήρως το περιστατικό.

