Σικάγο: Απειλή για βόμβα στο σπίτι του αδελφού του πάπα Λέοντα

Η αστυνομία του Νιου Λένοξ, αφού έλαβε τη σχετική πληροφορία, εκκένωσε τα γειτονικά σπίτια και ερεύνησε την περιοχή

Σικάγο: Απειλή για βόμβα στο σπίτι του αδελφού του πάπα Λέοντα
16 Απρ. 2026 21:51
Pelop News

Στις ΗΠΑ η αστυνομία στο Σικάγο διερευνά μια απειλή για βόμβα στο σπίτι του Τζον Πρέβοστ, αδελφού του πάπα Λέοντα, αν και από την αρχική έρευνα στο κτίριο δεν βρέθηκαν εκρηκτικά, ούτε άλλες επικίνδυνες ύλες.

Μάλιστα σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται τις αστυνομικές αρχές του Σικάγο, αναφέρθηκε μια απειλή για βόμβα στο σπίτι του αδερφού του πάπα Λέοντα στο Νιου Λένοξ του Ιλινόι, το βράδυ της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, η απειλή για τοποθέτηση βόμβας έγινε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον πάπα Λέοντα επειδή τον επέκρινε για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατάγεται από το Σικάγο.

Από την πλευρά της η αστυνομία του Νιου Λένοξ, αφού έλαβε την πληροφορία για βόμβα σε μια ιδιωτική κατοικία εκκένωσε τα γειτονικά σπίτια και ερεύνησε την περιοχή.

Οι αστυνομικοί «έπειτα από διεξοδική έρευνα, συμπέραναν ότι η απειλή ήταν αβάσιμη και δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί ή επικίνδυνα υλικά», ανέφερε.

Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται για να βρεθεί η «πηγή» της λανθασμένης πληροφορίας.

Σε μια ασυνήθιστη κριτική του, ο πάπας, από το Καμερούν όπου πραγματοποιεί περιοδεία, κατήγγειλε τους ηγέτες που δαπανούν δισεκατομμύρια σε πολέμους και είπε ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους».

Αν και χαρακτήρισε υπερβολικά φιλελεύθερο και «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα» τον πάπα, ο Τραμπ από την πλευρά του επαίνεσε τον αδελφό του, τον Λούις, που ζει στη Φλόριντα και στηρίζει το κίνημα MAGA.

Ο Τζον Πρέβοστ ένας από τους μεγαλύτερους αδελφούς του πάπα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ