Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να συνεχιστεί η παύση του πυρός με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δηλώσεις του τόνισε: «Διαχειριζόμαστε την κατάσταση πολύ καλά»

16 Απρ. 2026 21:21
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αναφέρθηκε στην εκεχειρία με το Ιράν τονίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος για το αν πρέπει να συνεχιστεί, ωστόσο τόνισε πως περίμενε μια εξαιρετική συμφωνία.

Συνεχίζοντας να απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν η δυο εβδομάδων εκεχειρία με το Ιράν, η οποία λήγει την επόμενη Τετάρτη, θα παραταθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «διαχειριζόμαστε την κατάσταση πολύ καλά» με το Ιράν και δεν είναι βέβαιος αν είναι απαραίτητη η παράταση της εκεχειρίας.

Ωστόσο, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε μια συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα ξαναρχίσουν.

Αναφερόμενος στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Χεζμπολάχ θα τηρήσει τη συμφωνία, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, χαρακτηρίζοντάς την «ενθαρρυντική».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η εκεχειρία 10 ημερών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ

Ερωτηθείς για πρόσφατα σχόλια του Πάπα Λέοντα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο Πάπας… το Ιράν σκότωσε 42.000 ανθρώπους που ήταν εντελώς άοπλοι».

