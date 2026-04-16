Νέα στοιχεία γύρω από τον θάνατο του 14χρονου δράστη της επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας έρχονται στο φως, καθώς η έρευνα των τουρκικών αρχών περνά πλέον και στο στάδιο της ιατροδικαστικής αποτίμησης. Τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι ο ανήλικος έφερε σοβαρό τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι και ότι ο θάνατός του προήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία, με τη σχετική έκθεση να περιγράφει ρήξη μεγάλου αγγείου. Μέχρι στιγμής, όμως, αυτή η εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από μεγάλα διεθνή πρακτορεία.

Η επιφύλαξη αυτή έχει σημασία, επειδή οι πρώτες πληροφορίες που μετέδωσαν το Reuters και το AP την ημέρα της επίθεσης έκαναν λόγο για διαφορετική εικόνα. Το Reuters είχε μεταδώσει ότι ο 14χρονος, μαθητής γυμνασίου, άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες του σχολείου, σκότωσε εννέα ανθρώπους και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, ενώ το AP είχε αναφέρει ότι αρχικά δεν ήταν σαφές αν σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά ή αν αυτοκτόνησε. Αργότερα, το AP μετέδωσε ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 10, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του δράστη.

A new video shows students jumping from windows during the chaos; four people were killed and 20 others injured after an armed attack targeted Ayser Çalık Middle School in the Onikişubat district of Kahramanmaraş, Turkey, according to the governor. https://t.co/ZUE708R5iX pic.twitter.com/eaQb7bR99j — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 15, 2026

Οι μαρτυρίες από το σχολείο

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες από το σημείο περιγράφουν σκηνές χάους μέσα και γύρω από το σχολείο. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, προσωπικό και πολίτες προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη στις σκάλες, ενώ γονείς έσπευσαν πανικόβλητοι στο κτίριο αναζητώντας τα παιδιά τους. Τα διεθνή πρακτορεία είχαν ήδη καταγράψει ότι μαθητές πήδηξαν από παράθυρα για να σωθούν, καθώς οι πυροβολισμοί ακούγονταν μέσα στους διαδρόμους του σχολείου.

Οι νεότερες τουρκικές περιγραφές δίνουν ακόμη περισσότερη λεπτομέρεια σε αυτές τις στιγμές, αναφέροντας ότι ο δράστης είχε μεγαλόσωμη σωματοδομή και ότι κάποιοι από τους παρευρισκόμενους πίστεψαν αρχικά πως επρόκειτο για πολύ μεγαλύτερο άτομο. Η εικόνα αυτή ενισχύει το πόσο χαοτικό ήταν το σκηνικό στη διάρκεια της επίθεσης, αλλά και πόσο δύσκολο ήταν για όσους βρίσκονταν εκεί να καταλάβουν ακριβώς τι συνέβαινε.

Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Η τουρκική αστυνομία έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής σύνδεσης και αντιμετωπίζει το μακελειό ως μεμονωμένη πράξη. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το πώς ο ανήλικος απέκτησε πρόσβαση στα πέντε όπλα και στους επτά γεμιστήρες που μετέφερε στο σχολείο και τα οποία ανήκαν στον πατέρα του, πρώην αστυνομικό. Ο πατέρας έχει ήδη προφυλακιστεί εν αναμονή δίκης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Reuters, στον υπολογιστή του 14χρονου βρέθηκε έγγραφο με ημερομηνία 11 Απριλίου που παρέπεμπε σε σχέδιο μεγάλης επίθεσης, ενώ οι αρχές εξετάζουν και το διαδικτυακό του αποτύπωμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εικόνας που παρέπεμπε στον Αμερικανό μαζικό δολοφόνο Έλιοτ Ρότζερ. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στα όσα έγιναν μέσα στο σχολείο, αλλά επεκτείνεται και στο τι προηγήθηκε.

Σε αυτό το στάδιο, το πιο ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι η υπόθεση εξακολουθεί να έχει ανοιχτά σημεία. Οι διεθνώς επιβεβαιωμένες πληροφορίες συγκλίνουν ως προς την πορεία της επίθεσης, τους νεκρούς και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, όχι όμως ακόμη με απόλυτη σαφήνεια ως προς τον ακριβή μηχανισμό θανάτου του δράστη. Γι’ αυτό και η ιατροδικαστική εκδοχή που κυκλοφορεί σήμερα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σημαντικό νέο στοιχείο, αλλά όχι ακόμη ως οριστικά επιβεβαιωμένο από όλες τις πηγές.

