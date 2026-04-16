Συγκίνηση και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Τουρκία η ιστορία της 56χρονης καθηγήτριας μαθηματικών Αϊλά Καρά, η οποία έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να προστατεύσει μαθητές της κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμανμαράς.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η εκπαιδευτικός, μητέρα τριών παιδιών, βρισκόταν στον διάδρομο του σχολείου όταν άκουσε τους πρώτους πυροβολισμούς. Χωρίς να διστάσει, κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν μαθητές της πέμπτης τάξης και επιχείρησε να μπει μπροστά τους για να τους προστατεύσει.

Τραγωδία στην Τουρκία: Στο «μικροσκόπιο» οι αναφορές του 14χρονου δράστη

Η εκπαιδευτικός που έγινε ασπίδα για τα παιδιά

Τα έως τώρα στοιχεία αναφέρουν ότι η Αϊλά Καρά προσπάθησε να καλύψει τα παιδιά με το σώμα της, δεχόμενη τα πυρά που τελικά την τραυμάτισαν θανάσιμα. Η πράξη της έχει συγκλονίσει την εκπαιδευτική κοινότητα και έχει μετατραπεί σε σύμβολο αυτοθυσίας για πολλούς στην Τουρκία.

Το χρονικό της επίθεσης στο Καχραμανμαράς

Η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 σε γυμνάσιο της περιοχής, όταν ένας 14χρονος μαθητής εισέβαλε οπλισμένος στο σχολείο, έχοντας μαζί του πέντε πιστόλια και επτά γεμιστήρες. Άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννέα άνθρωποι συνολικά, ανάμεσά τους οκτώ μαθητές και μία καθηγήτρια, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε νεκρός. Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως προσωπική ενέργεια και όχι ως τρομοκρατική επίθεση.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν 13 άνθρωποι, με τις τουρκικές αρχές να αναφέρουν ότι έξι από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε όπλα που ανήκαν στον πατέρα του, πρώην αστυνομικό, ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας.

ΝΕΟΤΕΡΑ Μακελειό σε γυμνάσιο στην Τουρκία: Μαθητής άνοιξε πυρ, 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Κλειστά τα σχολεία, βαρύ πένθος στην πόλη

Μετά την τραγωδία, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία στην πόλη θα παραμείνουν κλειστά για δύο ημέρες, ενώ η χώρα παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις και τις κηδείες των θυμάτων. Η επίθεση στο Καχραμανμαράς ήταν η δεύτερη σχολική επίθεση μέσα σε δύο ημέρες στην Τουρκία, γεγονός που έχει ανοίξει νέα συζήτηση για την ασφάλεια στα σχολεία και την πρόσβαση των ανηλίκων σε όπλα.

