Τουρκία: Βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή του 19χρονου στο σχολείο της Σανλιούρφα

Στο επίκεντρο της υπόθεσης στη Σανλιούρφα δεν βρίσκεται πλέον μόνο η αιματηρή επίθεση στο λύκειο, αλλά και το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της εισβολής του ενόπλου στο σχολικό συγκρότημα. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τα πρώτα δευτερόλεπτα του πανικού και δίνει νέα διάσταση σε ένα περιστατικό που έχει ήδη συγκλονίσει την Τουρκία.

Τουρκία: Βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή του 19χρονου στο σχολείο της Σανλιούρφα
14 Απρ. 2026 12:55
Pelop News

Βίντεο που κυκλοφόρησε μετά την επίθεση στο επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο Αχμέτ Κογιουντσού, στο Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα, δείχνει τον νεαρό δράστη να μπαίνει στο σχολείο και να πυροβολεί, προκαλώντας πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το υλικό έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς καταγράφει το πρώτο, πιο κρίσιμο κομμάτι της επίθεσης, όταν όλα εξελίσσονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από τις τουρκικές αρχές, ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου και εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10 μαθητές, τέσσερις εκπαιδευτικοί, ένας εργαζόμενος στο κυλικείο και ένας αστυνομικός.

Το βάρος του θέματος μετατοπίζεται πλέον στο ίδιο το βίντεο-ντοκουμέντο. Εκεί είναι που αποτυπώνεται η ακαριαία μετάβαση από την κανονικότητα στον πανικό, με μαθητές να τρέχουν να απομακρυνθούν και το σχολείο να μετατρέπεται μέσα σε στιγμές σε πεδίο τρόμου. Διεθνή και τοπικά μέσα σημειώνουν ότι τέτοιου είδους περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια στην Τουρκία, κάτι που εξηγεί και τη μεγάλη απήχηση που έχει πάρει το συγκεκριμένο υλικό.

Το βίντεο δεν λειτουργεί μόνο ως καταγραφή της στιγμής, αλλά και ως κρίσιμο κομμάτι της συνολικής εικόνας της επίθεσης, καθώς φωτίζει το πώς ξεκίνησε η εισβολή και πώς εκτυλίχθηκαν τα πρώτα δευτερόλεπτα μέσα στο σχολικό συγκρότημα. Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τη δικαστική και διοικητική διερεύνηση για τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Τι ανακοίνωσαν οι αρχές

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν νεκροί από τα πυρά του δράστη, ενώ πέντε από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της επαρχίας επειδή η κατάστασή τους κρίθηκε πιο σοβαρή. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι ο 19χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν μέσα στο σχολείο.

Σε τέτοια περιστατικά, όταν η βασική εξέλιξη έχει ήδη γίνει γνωστή, το στοιχείο που κρατά το ενδιαφέρον είναι εκείνο που φέρνει τον αναγνώστη πιο κοντά στη στιγμή του γεγονότος. Εδώ, αυτό το στοιχείο είναι καθαρά το βίντεο: η εικόνα της εισόδου, η αρχή της επίθεσης και το ξαφνικό ξέσπασμα του πανικού σε έναν χώρο που κανονικά θα έπρεπε να είναι απολύτως ασφαλής. Γι’ αυτό και ο πυρήνας του θέματος δεν είναι απλώς «άλλο ένα update» για την επίθεση, αλλά το οπτικό ντοκουμέντο που καταγράφει την πρώτη στιγμή της.

