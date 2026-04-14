Τουρκία: Πυροβολισμοί σε λύκειο, 18 τραυματίες, αυτοκτόνησε ο δράστης

Νεότερη ενημέρωση: Ανεβηκε ο αριθμός των τραυματιών μετά την αιματηρή επίθεση σε σχολείο της Νόρτιας Τουρκίας, στην περιοχή Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούρφα. Ο ένοπλος δράστης 18-20 ετών άνοιξε πυρ μέσα σε σχολικό συγκρότημα, τραυματίζοντας συνολικά 18 ανθρώπους πριν δώσει τέλος στη ζωή του. Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για μαθητές που είναι όμηροι.

🚨SİVEREK’TE OKULA SALDIRI:7 YARALI Şanlıurfa Siverek’te bir lisenin önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. #Şanlıurfa #Siverek #SONDAKİKA pic.twitter.com/2Qgs2FOujh pic.twitter.com/GRAXjgHIxw pic.twitter.com/re6JHOHNpm — Çağlar Dursun (@CaglarDursun) April 14, 2026

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα,δήλωσε για το συμβάν: «Έχουμε 16 τραυματίες. Δύο καθηγητές και δύο μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της πόλης, αφού οι γιατροί αξιολόγησαν την κατάσταση της υγείας τους ως μέτρια. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίες λαμβάνουν περίθαλψη στο Κρατικό Νοσοκομείο του Σιβερέκ. Το περιστατικό διερευνάται διεξοδικά από όλες τις πλευρές. Διαπιστώθηκε ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου. Ο δράστης, γεννημένος το 2007, αυτοκτόνησε πυροβολώντας τον εαυτό του, ενώ η αστυνομία προσπαθούσε να τον εξουδετερώσει μέσα στο σχολείο. Βρέθηκε νεκρός. Το σχολείο έχει εκκενωθεί. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Κρατικό Νοσοκομείο του Σιβερέκ και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη διεξοδική διερεύνηση όλων των πτυχών αυτού του τραγικού συμβάντος». Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό ότι ορισμένοι από τους τραυματίες μαθητές πήδηξαν από τα παράθυρα για να ξεφύγουν από την ένοπλη επίθεση, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου έχουν απομακρυνθεί. Οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφού έλαβαν πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος.

Πληροφορίες που μεταδίδονται από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο ένοπλος παρέμεινε εντός του σχολικού κτιρίου, ενώ φέρεται να κράτησε ορισμένους μαθητές ως ομήρους. Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ κλήθηκαν και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον επτά από τους τραυματίες είναι μαθητές. Ο δράστης φέρεται να έχει κρυφτεί στο εσωτερικό του σχολείου και, παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών, δεν έχει παραδοθεί. Οι διαπραγματευτές της αστυνομίας συνεχίζουν τις προσπάθειες για την παράδοσή του, με στόχο την ασφαλή λήξη του περιστατικού.

Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής επίσημες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα κίνητρα του δράστη.

