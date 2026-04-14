Για ποιο λόγο «επιτέθηκε» ο Φιντάν στην Αθήνα

14 Απρ. 2026 10:29
Pelop News

Εντυπώσεις έχει προκαλέσει σε πολλούς γη χρονική στιγμή της επίθεσης της Τουρκίας στην  Ελλάδα.

Άνθρωποι με γνώση της κατάστασης, σημείωναν ότι οι εξελίξεις στο Ιράν και η αμηχανία που έχει παρατηρηθεί στην Άγκυρα, η οποία αισθάνεται παραγκωνισμένη από τις χώρες της Μέσης Ανατολής με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκπληρωθεί το όραμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου, έχει προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στην Τουρκία. Έτσι, με την Τουρκία να μην έχει κερδίσει τίποτα σε διπλωματικό επίπεδο αναπόφευκτα οδηγείται σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά εδώ και δεκαετίες να  αναζητεί εύκολους εχθρούς για να βγει από το επικοινωνιακό αδιέξοδο στο εσωτερικό της. Και έτσι, φτάσαμε στην επίθεση του Χακάν Φιντάν.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι αυτό που ενοχλεί σφόδρα τον Ερντογάν είναι εκτός από την συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, είναι και το γεγονός ότι το Ισραήλ στο οποίο επιτίθεται διαρκώς το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ γεγονός που δυσκολεύει τον Τούρκο Πρόεδρο καθώς οι καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον είναι στις βασικές επιδιώξεις του.

Σε αυτή τη φάση, η προσπάθεια του Ερντογάν να προσεταιριστεί εκείνους που λένε ότι ο Νετανιάχου σέρνει από τη μύτη τον Τραμπ έχει πέσει στο κενό, οπότε, πρέπει με κάποιο τρόπο να δείξει στο εσωτερικό του κινητικότητα.

Πάντως, πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αν ο ανταγωνισμός της Τουρκίας με το Ισραήλ φύγει από τα επίπεδα της ρητορικής, τότε αυτό θα σημάνει την πλήρη αποσταθεροποίηση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

