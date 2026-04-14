«Να είστε έτοιμοι»: Τα απειλητικά μηνύματα του 19χρονου πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο της Τουρκίας

Ο πρώην μαθητής φέρεται να είχε προαναγγείλει την επίθεση με απειλητικά μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα του σχολείου.

14 Απρ. 2026 15:29
Pelop News

Ένοπλη επίθεση σε επαγγελματικό λύκειο στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν 19χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε στο σχολικό συγκρότημα με καραμπίνα και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, τραυματίζοντας συνολικά 16 ανθρώπους.

Ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ομέρ Κετ, έβαλε στη συνέχεια τέλος στη ζωή του, ενώ οι τουρκικές αρχές ερευνούν τα αίτια της επίθεσης και τα απειλητικά μηνύματα που φέρεται να είχε αναρτήσει νωρίτερα στα κοινωνικά δίκτυα.

Πυροβολισμοί μέσα στο σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:00 το πρωί στο «Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi», στην περιοχή Σιβέρεκ. Ο 19χρονος μπήκε στο κτίριο οπλισμένος με καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί, προκαλώντας πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και ασθενοφόρα, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, από την επίθεση τραυματίστηκαν 10 μαθητές, 4 εκπαιδευτικοί, ένας αστυνομικός και ένας εργαζόμενος στο κυλικείο. Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε απώλεια ζωής μεταξύ των θυμάτων.

Τέσσερις από τους τραυματίες, δύο εκπαιδευτικοί και δύο μαθητές, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της πόλης, καθώς η κατάστασή τους κρίθηκε μέτριας σοβαρότητας. Οι υπόλοιποι δέχθηκαν ιατρική φροντίδα στο Κρατικό Νοσοκομείο Σιβέρεκ.

Τα απειλητικά μηνύματα πριν από την επίθεση

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο 19χρονος ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, όπου είχε φοιτήσει μόνο στην πρώτη τάξη του λυκείου, πριν μεταγραφεί σε σχολείο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είχε στείλει απειλητικά μηνύματα στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων του σχολείου, προειδοποιώντας για την επίθεση. Σε ένα από αυτά φέρεται να έγραφε: «Να είστε έτοιμοι, σε λίγες ημέρες θα γίνει επίθεση».

Τα κίνητρά του δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αυτοκτόνησε μετά την επίθεση

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ο δράστης φέρεται να εγκλωβίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε με το ίδιο όπλο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του σχολείου. Στα βίντεο διακρίνονται μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ ο 19χρονος εμφανίζεται να εισέρχεται στο κτίριο κρατώντας την καραμπίνα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι ο δράστης, γεννημένος το 2007 και πρώην μαθητής του σχολείου, πραγματοποίησε την επίθεση με καραμπίνα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Αναστέλλονται τα μαθήματα για τέσσερις ημέρες

Ο διευθυντής Εκπαίδευσης της Σανλιούρφα, Ασίμ Σουλτάνογλου, ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα στο σχολείο αναστέλλονται για τέσσερις ημέρες, έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Στο διάστημα αυτό θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ θα πραγματοποιηθούν δράσεις αποκατάστασης από το Κέντρο Συμβουλευτικής και την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων.

Οι αρχές σημείωσαν ότι οι περισσότεροι μαθητές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σχολείο, ενώ οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου πριν μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ