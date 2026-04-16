Τραγωδία στην Τουρκία: Στο «μικροσκόπιο» οι αναφορές του 14χρονου δράστη

Στο φως έρχονται οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες γύρω από το προφίλ και τα κίνητρα του 14χρονου που σκόρπισε τον θάνατο σε γυμνάσιο της νότιας Τουρκίας, αφαιρώντας τη ζωή εννέα ανθρώπων. Οι τουρκικές αρχές, αναλύοντας τα ψηφιακά ίχνη του δράστη, εστιάζουν στην εμμονή του με τον Αμερικανό μαζικό δολοφόνο Έλιοτ Ρότζερ, ο οποίος το 2014 είχε διαπράξει αντίστοιχη επίθεση στην Καλιφόρνια με μισογυνιστικά κίνητρα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας, ο έφηβος χρησιμοποιούσε στο προφίλ του σε εφαρμογή επικοινωνίας εικόνες που παρέπεμπαν στον Ρότζερ, γεγονός που υποδεικνύει μια μορφή «ειδωλοποίησης» του δράστη των ΗΠΑ. Παράλληλα, οι αρχές ξεκαθαρίζουν πως, βάσει των πρώτων στοιχείων, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη ενέργεια χωρίς διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο γυμνάσιο «Αϊσέρ Τσαλίκ», όπου ο 14χρονος εισέβαλε κρατώντας όπλα που φέρεται να ανήκαν στον πατέρα του. Αφού εισήλθε σε δύο σχολικές αίθουσες, άνοιξε πυρ αδιακρίτως, σκοτώνοντας οκτώ μαθητές και έναν εκπαιδευτικό, ενώ τραυμάτισε άλλους 13 ανθρώπους, εκ των οποίων οι έξι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης έπεσε επίσης νεκρός κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν αυτοκτόνησε ή αν κατέληξε υπό άλλες συνθήκες μέσα στο χάος που επικράτησε.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα του δράστη, ο οποίος είναι πρώην επιθεωρητής της αστυνομίας. Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή το υλικό πληροφορικής που κατασχέθηκε από την οικία της οικογένειας και το όχημα του πατέρα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ο ανήλικος απέκτησε πρόσβαση στον οπλισμό.

Η τουρκική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, καθώς το περιστατικό αυτό σημειώθηκε μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά από άλλη ένοπλη επίθεση σε σχολείο της χώρας, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την οπλοκατοχή.

