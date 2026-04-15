ΝΕΟΤΕΡΑ Μακελειό σε γυμνάσιο στην Τουρκία: Μαθητής άνοιξε πυρ, 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε γυμνάσιο στην επαρχία Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, όταν μαθητής άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο, προκαλώντας πολύνεκρη επίθεση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε άμεσα.

15 Απρ. 2026 14:27
Pelop News

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι τουρκικές Αρχές μετά από ένοπλη επίθεση σε γυμνάσιο στην επαρχία Καχραμάνμαρας, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ και πανικό μέσα στη σχολική κοινότητα.

Το σχολικό κτίριο εκκενώθηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και έφτασαν ασθενοφόρα για τη διακομιδή των τραυματιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδονται από την Τουρκία, από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 20 ακόμη τραυματίστηκαν.

Ο κυβερνήτης της Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ, δήλωσε ότι ο δράστης είναι μαθητής της Β΄ Γυμνασίου και ότι το όπλο φέρεται να ανήκε στον πατέρα του, ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός. Οπως ανέφερε, «συνολικά 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 1 δάσκαλος και 3 μαθητές».

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο μαθητής φέρεται αρχικά να πυροβόλησε στον αέρα στην αυλή του σχολείου και στη συνέχεια να μπήκε στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου συνέχισε να πυροβολεί.

Στο σημείο μεταβαίνει και ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν, ενώ από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε και η Δικαιοσύνη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, ανακοίνωσε ότι η Γενική Εισαγγελία ξεκίνησε άμεσα έρευνα για την υπόθεση, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη οριστεί τρεις αναπληρωτές εισαγγελείς και τέσσερις γενικοί εισαγγελείς.

Νέο σοκ μετά την επίθεση στη Σανλιούρφα

Το νέο αιματηρό περιστατικό έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες στην Τουρκία.

Η νέα επίθεση στην Καχραμάνμαρας προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώνεται σε ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα από το προηγούμενο συμβάν, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον τόσο στα κίνητρα του δράστη όσο και στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα σχολεία της χώρας.

