Τουρκία: Επιχείρηση «σκούπα» στην Κωνσταντινούπολη , έξι ανήλικοι τέθηκαν υπό κρατήσεις

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο ενός γκρουπ στο Telegram που ονομαζόταν «C31K», αριθμούσε περίπου 100.000 μέλη

Τουρκία: Επιχείρηση «σκούπα» στην Κωνσταντινούπολη , έξι ανήλικοι τέθηκαν υπό κρατήσεις
16 Απρ. 2026 11:54
«Συναγερμός» στην Τουρκία, καθώς πριν από λίγο εξι ανήλικοι τέθηκαν υπό κράτηση στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από διαδικτυακές συνομιλίες στις οποίες γινόταν αναφορά σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην περιοχή Ουσκουντάρ, στην ασιατική πλευρά της πόλης.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο ενός γκρουπ στο Telegram που ονομαζόταν «C31K», αριθμούσε περίπου 100.000 μέλη και στο οποίο εντοπίστηκαν αναρτήσεις που φέρονται να εξυμνούσαν επιθέσεις σε σχολεία και να περιείχαν αναφορές σε πιθανά νέα περιστατικά.

Το C31K περιγράφεται ως ένα δίκτυο κυβερνοεγκληματιών που έχει προσελκύσει πρόσφατα σημαντική προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Το όνομα της ομάδας, ακρωνύμιο του «The 31st Floor of Hell» (Ο 31ος όροφος της κόλασης), συμβολίζει το σκοτεινό και καταστροφικό περιεχόμενο που διαδίδουν τα μέλη της.

Η Εισαγγελία της Ανατολικής Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα μετά από δημοσιεύσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, στις οποίες γινόταν λόγος για πιθανή επίθεση σε σχολική μονάδα στην περιοχή Ουσκουντάρ. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή έξι ανηλίκων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε διαδικτυακές συνομιλίες που θεωρήθηκε ότι συνιστούν απειλή με στόχο τη δημιουργία φόβου και πανικού στην κοινωνία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας, μετά τα περιστατικά επιθέσεων σε σχολεία στις επαρχίες Σανλιούρφα και Καχραμανμαράς, πραγματοποιήθηκε ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό χρηστών που δημοσίευσαν ή αναπαρήγαγαν περιεχόμενο που θεωρήθηκε ότι εξυμνεί εγκληματικές ενέργειες ή υποκινεί βία. Στο πλαίσιο αυτό, 83 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ επιβλήθηκε περιορισμός πρόσβασης σε 940 λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα, έκλεισαν 93 ομάδες στο Telegram, μεταξύ των οποίων και η ομάδα «C31K», στην οποία συμμετείχαν περίπου 100.000 χρήστες.

Μάλιστα, ένα μήνυμα από χρήστη με το ψευδώνυμο «Barış Çelik» στην ομάδα, αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Έχουμε πολλούς πελάτες για αύριο. Θα οργανώσουμε επιθέσεις σε σχολεία», ενώ ξεχώρισε και η τοποθέτηση ενός άλλου χρήστη: «Η δουλειά εξελίσσεται γρήγορα. Θα επιτεθούμε σε οποιοδήποτε σχολείο». Παρατηρήθηκε επίσης ότι στην ομάδα είχε κοινοποιηθεί ένας τιμοκατάλογος για τις επιθέσεις.

