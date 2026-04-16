Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί στην Τουρκία η επίθεση σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας, με τις αρχές να εξετάζουν τώρα νέο οπτικό υλικό που φέρεται να συνδέεται με τον 14χρονο δράστη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η πρόσβασή του στα όπλα του πατέρα του, αλλά και το ψηφιακό αποτύπωμα που φέρεται να είχε αφήσει πριν από το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με το Reuters, ο 14χρονος ήταν μαθητής γυμνασίου και χρησιμοποίησε όπλα που ανήκαν στον πατέρα του, πρώην αστυνομικό. Το πρακτορείο μετέδωσε ότι ο δράστης μετέφερε στο σχολείο πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, ενώ το AP ανέφερε αργότερα ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 10, μαζί με τον ίδιο. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις δύο εκδοχές, ήταν 13, με αρκετούς σε σοβαρή κατάσταση.

Τα νέα βίντεο και η έρευνα για το περιβάλλον του δράστη

Το νέο υλικό που κυκλοφόρησε σε τουρκικά μέσα φέρεται να δείχνει τον ανήλικο σε σκοπευτήριο, να κάνει εξάσκηση με όπλο υπό την παρουσία ενήλικου προσώπου. Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν και εικόνες από σχολική τάξη, που φέρονται να έχουν καταγραφεί πριν από την επίθεση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, διεθνή πρακτορεία όπως το Reuters δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα όλων αυτών των βίντεο.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη του πατέρα του, ο οποίος σύμφωνα με το Reuters είναι πρώην αστυνομικός και πλέον κρατείται εν αναμονή δίκης. Η έρευνα εξετάζει όχι μόνο το πώς ο 14χρονος απέκτησε πρόσβαση στα όπλα, αλλά και το αν είχε δεχθεί επιρροές από διαδικτυακό περιεχόμενο ή άλλα πρόσωπα. Το Reuters ανέφερε ακόμη ότι στον υπολογιστή του βρέθηκε έγγραφο με ημερομηνία 11 Απριλίου, το οποίο άφηνε να εννοηθεί προετοιμασία για επίθεση.

Τι λένε μέχρι τώρα οι Αρχές

Οι τουρκικές αρχές έχουν τονίσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής σύνδεσης και αντιμετωπίζουν την επίθεση ως μεμονωμένη πράξη. Παράλληλα, μετά τα δύο απανωτά περιστατικά σε σχολεία στην Τουρκία μέσα σε δύο ημέρες, εντάθηκαν οι έλεγχοι για διαδικτυακές απειλές και περιεχόμενο που εξυμνεί τη βία. Σύμφωνα με το Reuters, έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές και παρεμβάσεις σε λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων και ομάδες στο Telegram που συνδέονταν με απειλές ή εξύμνηση των επιθέσεων.

Το AP μετέδωσε ότι το αιματηρό περιστατικό στο Καχραμάνμαρας ήταν το δεύτερο σχολικό μακελειό μέσα σε δύο ημέρες στην Τουρκία, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για τη χώρα. Η διπλή αυτή τραγωδία έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια στα σχολεία, την πρόσβαση σε όπλα και την έγκαιρη αναγνώριση σημάτων κινδύνου στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

Cani katil İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli: “Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikologlar olumsuz bir durum olmadığını, oğlumun çok zeki olduğunu… pic.twitter.com/JlmRxBh8dd — Malik Ejder (@malikejder) April 16, 2026

Το κρίσιμο ερώτημα που μένει ανοιχτό

Πέρα από το νέο βίντεο και τις μαρτυρίες, το βασικό ερώτημα παραμένει πώς ένας 14χρονος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε τόσα όπλα και να πραγματοποιήσει μια τόσο φονική επίθεση μέσα σε σχολικό χώρο. Η έρευνα των τουρκικών αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να δώσει απαντήσεις τόσο για τις συνθήκες της τραγωδίας όσο και για τα πιθανά προειδοποιητικά σημάδια που δεν αξιολογήθηκαν εγκαίρως.

