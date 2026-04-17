Βρετανία: Πέθανε ο αστακός που ακτιβίστρια άρπαξε από ενυδρείο εστιατορίου

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου στο Γουέιμουθ δήλωσε ότι ο αστακός δεν επέζησε μετά την απομάκρυνσή του από το ενυδρείο, ενώ πέθανε αργότερα και ο δεύτερος που βρισκόταν μαζί του.

Βρετανία: Πέθανε ο αστακός που ακτιβίστρια άρπαξε από ενυδρείο εστιατορίου
17 Απρ. 2026 16:43
Pelop News

Πέθανε ο αστακός που είχε αρπάξει ακτιβίστρια από εστιατόριο στο Γουέιμουθ της Βρετανίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Όπως ανέφερε, λίγες ημέρες αργότερα πέθανε και ο δεύτερος αστακός που βρισκόταν μαζί του.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί όταν η 47χρονη Έμμα Σμαρτ μπήκε στο εστιατόριο, κατευθύνθηκε προς το ενυδρείο και άρπαξε τον αστακό, παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να τη σταματήσουν. Στη συνέχεια αποχώρησε από τον χώρο και τον απελευθέρωσε στη θάλασσα, θεωρώντας ότι επρόκειτο για ζώο που προοριζόταν για κατανάλωση.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, ο αστακός ανήκε στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου και δεν προοριζόταν για το μενού του καταστήματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, διατηρούνταν στο ενυδρείο μαζί με έναν ακόμη αστακό και χρησιμοποιούνταν και για ενημερωτικούς σκοπούς.

Ο ιδιοκτήτης απέδωσε τον θάνατο του αστακού στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την απομάκρυνσή του από το ενυδρείο, ενώ είπε ότι λίγες ημέρες μετά πέθανε και ο δεύτερος αστακός.

Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, το οποίο έκρινε λανθασμένη την πράξη της ακτιβίστριας, επισημαίνοντας ότι η απελευθέρωση του ζώου στο λιμάνι ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο την επιβίωσή του. Στην κατηγορούμενη επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, με απαγόρευση να πλησιάζει το εστιατόριο και το προσωπικό του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ