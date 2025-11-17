Δυο πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Δυο πορείες έχουν προγραμματιστεί στην Πάτρα, για σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Αστυνομία στην Πάτρα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις δύο πορείες που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα.

Η πρώτη συγκέντρωση διοργανώνεται από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας στις 17:30, μπροστά από το κτίριο του ΕΚΠ. Λίγο αργότερα, στις 18:00, έχει ανακοινωθεί δεύτερη συγκέντρωση και πορεία στο πρώην Παράρτημα επί της οδού Κορίνθου.

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, η ΕΛΑΣ. ενισχύεται με δυνάμεις από γειτονικούς νομούς, ώστε να αποτραπούν ενδεχόμενες προσπάθειες πρόκλησης επεισοδίων από μεμονωμένα άτομα.

Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε το επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, τιμώντας την ιστορική επέτειο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Περιφέρειας

-11:00 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων (Ηρώων Πολυτεχνείου & Δημοκρατίας, Τερψιθέα).

-13:30 μ.μ. Ομιλίες στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με φροντίδα των Διευθυντών.

Παράλληλα, σε όλα τα σχολεία της Πάτρας θα πραγματοποιηθούν επίκαιρες ομιλίες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας τους.

