Δύο πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από Ντουμπάι και Ντόχα

Περισσότερα από 770 άτομα επιστρέφουν στην Αθήνα, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης και του Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας

11 Μαρ. 2026 15:32
Pelop News

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών προγραμματίζονται για σήμερα, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης και του Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, με αφετηρία τη Μέση Ανατολή και προορισμό την Αθήνα.

Η πρώτη πτήση αναχωρεί από το Ντουμπάι και αναμένεται να φτάσει στην ελληνική πρωτεύουσα περίπου στις 18:00. Σε αυτήν θα επιβαίνουν συνολικά 503 άτομα, εκ των οποίων 489 ενήλικοι και 14 παιδιά.

Η δεύτερη πτήση πραγματοποιείται από τη Ντόχα, μεταφέροντας 275 επιβάτες που επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Οι πτήσεις εντάσσονται στις ενέργειες επαναπατρισμού που οργανώνονται για την ασφαλή επιστροφή πολιτών, εν μέσω της αυξημένης έντασης και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

