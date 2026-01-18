Δυο στα δυο για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
Η ομάδα πόλο Νέων Γυναικών της ΝΕΠ έκανε θραύση στη β΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος και πήρε την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
Με δυο νίκες και την πρόκριση στην τελική φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο (οι αγώνες θα γίνουν το διάστημα 6-8/3), ολοκλήρωσαν οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ τις υποχρεώσεις τους στη β΄ φάση της διοργάνωσης.
Μετά τη νίκη επί της οικοδέσποινας του Δ΄ Ομίλου, Ηλιούπολης στην πρεμιέρα του διημέρου, τα κορίτσια της ΝΕΠ νίκησαν σήμερα και τον Ολυμπιακό με σκορ 7-4. Τα 8λεπτα: Κεπενού 1, Λαμπάτου 2, Ειρ. Τσίγκα 3, Κακαϊδή 1.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News