Δυο στα δυο για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ

Με δυο νίκες και την πρόκριση στην τελική φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο (οι αγώνες θα γίνουν το διάστημα 6-8/3), ολοκλήρωσαν οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ τις υποχρεώσεις τους στη β΄ φάση της διοργάνωσης.

Μετά τη νίκη επί της οικοδέσποινας του Δ΄ Ομίλου, Ηλιούπολης στην πρεμιέρα του διημέρου, τα κορίτσια της ΝΕΠ νίκησαν σήμερα και τον Ολυμπιακό με σκορ 7-4. Τα 8λεπτα: Κεπενού 1, Λαμπάτου 2, Ειρ. Τσίγκα 3, Κακαϊδή 1.

