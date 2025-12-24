Δυο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε

Κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια σχηματίσθηκε σε βάρος ενός άνδρα και μιας γυναίκας που συνελήφθησαν στην Πάτρα, από αστυνομικούς του

Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Πατρών,

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί το μεσημέρι της Τρίτης 23/12/2025 στο πλαίσιο

αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνες στις οικίες των

κατηγορούμενων, κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν :

• -1- κιλό και -334- γραμμάρια κάνναβης,

• -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

• -3- μαχαίρια

• -2- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης

• -2- κινητά τηλέφωνα και

• -1- τραπεζική κάρτα.

Επισημαίνεται ότι η κατηγορούμενη ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους

αστυνομικούς τη στιγμή που απέρριπτε ποσότητες ναρκωτικών σε χώρο της

οικίας.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι συλληφθέντες από την

κατασχεθείσα ποσότητα των ναρκωτικών, κυμαίνεται από -20.010- ευρώ έως

40.020 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

