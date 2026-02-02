Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Πάτρα και Πύργο – Συνελήφθη και μητέρα ανήλικου

Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές σε Πάτρα και Πύργο.

Στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Τροχαίας Πατρών συνέλαβαν χθες το πρωί έναν ημεδαπό άνδρα, σε περιοχή της πόλης, καθώς σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κάνναβης.

Στον Πύργο, χθες το βράδυ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου, καθώς σε έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του πλαστικός τρίφτης κάνναβης που περιείχε μικροποσότητα της ναρκωτικής ουσίας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

