Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις σε Γαστούνη και στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, με τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις για ρευματοκλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στην πρώτη περίπτωση, άνδρας συνελήφθη στη Γαστούνη από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Διαπιστώθηκε ότι η κατοικία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα, μέσω καλωδίου απευθείας συνδεδεμένου με το δίκτυο, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ενέργεια.

Σε δεύτερο περιστατικό, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου συνέλαβαν άνδρα που επέβαινε ως συνοδηγός σε όχημα. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, ο άνδρας φέρεται να πέταξε σε αποστραγγιστικό αύλακα ποσότητα 4,9 γραμμαρίων κοκαΐνης, η οποία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Οι δύο υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή.

