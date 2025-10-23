Δύο συλλήψεις στην Ηλεία: Ένταλμα για απάτη στον Πύργο και οδηγός χωρίς πινακίδες στη Γαστούνη

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου εντόπισαν έναν αλλοδαπό άνδρα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απάτη, ενώ στη Γαστούνη συνελήφθη ένας οδηγός που κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο χωρίς στοιχεία κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/10), όταν αστυνομικοί στον Πύργο συνέλαβαν αλλοδαπό άνδρα μετά από εντοπισμό του, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας για απάτη.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη το βράδυ της ίδιας ημέρας στη Γαστούνη, όπου αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού ο οποίος οδηγούσε όχημα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, παρά την αφαίρεσή τους.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για τα περαιτέρω.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



