Δύο συλλήψεις στην Πάτρα: Καταδικασμένη για κλοπή και αλλοδαπός με ναρκωτικά

Στο πλαίσιο των συνεχών αστυνομικών ελέγχων για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, η Αστυνομία της Πάτρας προχώρησε τις τελευταίες ημέρες σε δύο συλλήψεις για διαφορετικές υποθέσεις.

Η πρώτη αφορά μια ημεδαπή γυναίκα, η οποία συνελήφθη προχθές το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, με ποινή φυλάκισης τριών ετών και τεσσάρων μηνών για κλοπή.

Η δεύτερη σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, επίσης στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, αλλοδαπός άνδρας βρέθηκε να έχει στην κατοχή του πέντε ναρκωτικά δισκία και μικροποσότητα κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



