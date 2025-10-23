Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για κατοχή μαχαιριών: Ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός στα χέρια της Αστυνομίας

Η παρουσία μαχαιριών σε δύο αστυνομικούς ελέγχους στο Αγρίνιο έθεσε σε συναγερμό τις αρχές, που μέσα σε μία ημέρα προχώρησαν σε δύο συλλήψεις — η μία το πρωί και η δεύτερη το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρωί της Τετάρτης (23/10) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό άνδρα, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέντε μαχαίρια.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί του ίδιου Τμήματος συνέλαβαν έναν ημεδαπό, ο οποίος είχε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου στιλέτο, το οποίο επίσης κατασχέθηκε.

Και στις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου.

