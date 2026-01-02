Δυο τροχαία στην Αττική, ένας νεκρός και δυο τραυματίες

Δυο τροχαία το ένα θανατηφόρο με νεκρό 23χρονο οδηγό σημειώθηκαν σήμερα τα ξημερώμα Παρασκευή 2/01/2026, σε Μαρκόπουλο και Ιλιον στην Αττική.

Το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν μόλις 23 ετών οδηγό συνέβη στις 5:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής 2/1 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου.

Το δυστύχημα,σημειώθηκε όταν όχημα που οδηγούσε ο 23χρονος με καταγωγή από την Αλβανία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να συγκρουστεί στις μπάρες του δρόμου και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή πέντε πυροσβεστών και δύο οχημάτων της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και έπειτα στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Νωρίτερα μέσα στη νύχτα και ειδικότερα στις 2:10 σημειώθηκε τροχαίο στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου. Δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων 21 ετών, ελληνικής καταγωγής.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας, ο συνεπιβάτης του ενός Ι.Χ. σε σοβαρή κατάσταση και ο δεύτερος, ο οδηγός του Ι.Χ., με πιο ελαφρά τραύματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



