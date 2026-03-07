Δυόμισι χρόνια χωρίς απαντήσεις: Στο αρχείο η εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους»

Η υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης του Περικλή Τσιάπανου, γνωστού στη Θεσσαλονίκη ως «ρεμπέτη της Αριστοτέλους», παραμένει ένα ανοιχτό τραύμα για την οικογένεια και τους φίλους του, παρότι επισήμως έχει τεθεί στο αρχείο. Δυόμισι χρόνια μετά την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, η αγωνία των δικών του ανθρώπων δεν έχει κοπάσει, ενώ η απουσία απαντήσεων βαραίνει την καθημερινότητά τους.

Η απόφαση της εισαγγελίας να αρχειοθετηθεί η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά απογοήτευση στους οικείους του, οι οποίοι αισθάνονται ότι η αναζήτηση της αλήθειας σταμάτησε πρόωρα. Για την οικογένεια, η εξαφάνιση του Περικλή παραμένει μια πληγή που δεν έχει κλείσει.

Η οικογένεια ζει με τον πόνο της αβεβαιότητας

Η αδελφή του, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», περιγράφει τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η οικογένεια και ιδιαίτερα η μητέρα τους, η οποία, όπως λέει, έχει βυθιστεί σε βαθιά θλίψη.

«Ό,τι κάνω, είναι πρώτα για τη μητέρα μου. Τη βλέπω να πονά, να κλείνεται στον εαυτό της και νιώθω ότι πρέπει να συνεχίσω για να κρατήσω ζωντανή την ελπίδα», αναφέρει συγκινημένη.

Η ίδια δεν κρύβει τις τύψεις που αισθάνεται, καθώς θεωρεί ότι η αδυναμία εντοπισμού του αδελφού της βαραίνει ολόκληρη την οικογένεια. Κάθε πληροφορία ή φήμη που φτάνει στα αυτιά τους αναζωπυρώνει την ελπίδα, αλλά και τον πόνο.





Τα στοιχεία που εντείνουν το μυστήριο

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Περικλής Τσιάπανος πριν εξαφανιστεί, η οικογένεια αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να έφυγε οικειοθελώς.

Ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν τις αμφιβολίες τους είναι το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί καμία κίνηση στον τραπεζικό του λογαριασμό από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν χάθηκαν τα ίχνη του.

«Πώς θα μπορούσε να ζει χωρίς πόρους; Αυτό που συμβαίνει μας γεμίζει αβεβαιότητα και φόβο», σημειώνει η αδελφή του.

Οι αναζητήσεις που δεν έφεραν αποτέλεσμα

Στο διάστημα που ακολούθησε την εξαφάνιση, συγγενείς και φίλοι του Περικλή αναζήτησαν κάθε πιθανό ίχνος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αλήθεια. Οι έρευνες τους οδήγησαν από μονές στο Άγιον Όρος μέχρι εγκαταλελειμμένα κτίρια και χώρους υπό κατάληψη στη Θεσσαλονίκη.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, κανένα στοιχείο δεν προέκυψε που να ρίχνει φως στο τι μπορεί να συνέβη.





Η έρευνα που δεν οδήγησε σε απαντήσεις

Η έλλειψη σαφών αποτελεσμάτων από τις έρευνες των αρχών έχει ενισχύσει την απογοήτευση των οικείων του. Όπως αναφέρει η αδελφή του, όταν απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες για περισσότερα στοιχεία, η ανταπόκριση ήταν περιορισμένη.

«Μου έδωσαν μόνο ένα φύλλο χαρτί με δύο-τρία στοιχεία και με ρώτησαν γιατί το θέλω. Εγώ θέλω απαντήσεις, για να μπορέσω να απευθυνθώ σε δικηγόρο ή στην εκπομπή. Αν προκύψει κάτι νέο, η υπόθεση θα μπορούσε να ανοίξει ξανά», λέει.

Παράλληλα, η οικογένεια επισημαίνει ότι το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αποκλείστηκε χωρίς να υπάρξουν σαφή στοιχεία, ενώ και η εκδοχή της οικειοθελούς φυγής δεν τους πείθει.





Η έκκληση για να σπάσει η σιωπή

Φίλοι και συνεργάτες του Περικλή Τσιάπανου εκφράζουν την πεποίθηση ότι ίσως υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν κάτι αλλά δεν έχουν μιλήσει μέχρι σήμερα.

«Η υπόθεση του φίλου μας μπήκε στο αρχείο χωρίς να βρεθεί κανένα στοιχείο. Ψάξαμε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, στη Χαριλάου, στην Τούμπα και αλλού, αλλά δεν βρέθηκε τίποτα», αναφέρει ένας από αυτούς.

Η ελπίδα της οικογένειας είναι να υπάρξει κάποια πληροφορία που θα οδηγήσει τουλάχιστον στον εντοπισμό του σώματός του, ώστε να μπορέσουν να βάλουν ένα τέλος στην αγωνία που τους συνοδεύει καθημερινά.

Η ζωή που έμεινε πίσω

Ο Περικλής Τσιάπανος ζούσε μια λιτή ζωή, αφιερωμένος στη μουσική και στο μπουζούκι του, ενώ όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο καλοσυνάτο και γενναιόδωρο. Η αγάπη του για τη μουσική και η ιδιαίτερη παρουσία του στην περιοχή της Αριστοτέλους τον είχαν κάνει γνωστό σε πολλούς στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα, η απουσία του αφήνει πίσω ένα κενό γεμάτο αναπάντητα ερωτήματα. Η οικογένεια και οι φίλοι του εξακολουθούν να ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα στοιχείο που θα ρίξει φως στην εξαφάνιση και θα προσφέρει την ηρεμία που, όπως λένε, αξίζει στη μητέρα του.

