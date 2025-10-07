ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για 850 νέες επιχειρήσεις με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

Αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, ξεκινά ο Δ΄ κύκλος του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση σε ανέργους που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση σε έξι περιοχές της χώρας.

07 Οκτ. 2025 12:55
Pelop News

Αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 13:00, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18–60 ετών και αφορά τις εξής περιοχές:

  • Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου
  • Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας

Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

  • 000 € με την έναρξη δραστηριότητας
  • 400 € μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου
  • 400 € μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.

Η αίτηση περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες και η Δημόσια Πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata

 
