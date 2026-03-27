ΔΥΠΑ: Δείτε πόσο αυξάνονται 19 επιδόματα μαζί με τον κατώτατο μισθό

Δείτε αναλυτικά τα επιδόματα της ΔΥΠΑ που αυξάνονται από 1η Απριλίου. Πόσο διαμορφώνεται το επίδομα ανεργίας, μητρότητας και τα εποχικά βοηθήματα.

27 Μαρ. 2026 9:14
Pelop News

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 δεν ενισχύει μόνο τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά προκαλεί αυτόματη αναπροσαρμογή σε 19 επιδόματα και βοηθήματα της ΔΥΠΑ.

Καθώς οι παροχές αυτές είναι συναρτημένες με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, χιλιάδες δικαιούχοι θα δουν αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς τους.

Τα βασικά επιδόματα που αλλάζουν

Επίδομα Παλαιό Ποσό Νέο Ποσό (από 1/4)
Ανεργίας 540€ 565€
Μητρότητας (μηνιαίο) 880€ 920€
Γονικής Άδειας (μηνιαίο) 880€ 920€
Γάμου 88€ 92€
Εργασίας (50% ανεργίας) 270€ 283€

Εποχικά βοηθήματα και ειδικές παροχές

Σημαντική ενίσχυση προκύπτει για τους εργαζόμενους σε τεχνικά και εποχικά επαγγέλματα, με ορισμένα εφάπαξ βοηθήματα να ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ:

  • Οικοδόμοι: Το εποχικό βοήθημα αυξάνεται στα 1.063€.

  • Δασεργάτες / Καπνεργάτες / Αγγειοπλάστες: Αυξάνεται στα 1.006€.

  • Σμυριδεργάτες: Το βοήθημα διαμορφώνεται στα 1.438€.

  • Τουριστικά επαγγέλματα / Καλλιτέχνες: Αυξάνεται στα 719€.

  • Ειδικό εφάπαξ βοήθμα (πρώην 3μηνης εγγραφής): Ανέρχεται στα 1.540€.

Φοιτητές και Μαθητεία

Αυξημένα θα είναι και τα ποσά για τους εργαζόμενους φοιτητές και τους μαθητευόμενους στις σχολές της ΔΥΠΑ:

  • Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων: Από 410,8€ έως 1.232€ (ανάλογα το επίπεδο σπουδών).

  • Μαθητεία ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ: Το ημερήσιο ποσό διαμορφώνεται στα 20,54€.

  • Άσκηση φοιτητών ΙΕΚ ΔΥΠΑ: Το ημερήσιο ποσό αυξάνεται στα 32,86€.

