ΔΥΠΑ: Διευρύνεται η λίστα των προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζόμενους

Νέες επιλογές για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακά και «πράσινα» επαγγέλματα με χρηματοδότηση του Next Generation EU

15 Απρ. 2026 15:10
Pelop News

Σε περαιτέρω ενίσχυση των διαθέσιμων προγραμμάτων κατάρτισης προχώρησε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), εντάσσοντας νέα αξιολογημένα αντικείμενα στη λίστα για τους εργαζόμενους. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων σε κλάδους αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 15ης Απριλίου 2026, τα προγράμματα αυτά αποτελούν μέρος της ευρύτερης δράσης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και την επανακατάρτιση (reskilling) των εργαζομένων. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως σε τρεις πυλώνες:

  • Ψηφιακές δεξιότητες

  • Πράσινη οικονομία

  • Οικονομικός εγγραμματισμός

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με την πλήρη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ταμείου Next Generation EU. Οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τον αναλυτικό κατάλογο των εγκεκριμένων προγραμμάτων και πρόσθετες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

