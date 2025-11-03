ΔΥΠΑ- Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε καταβάλεται, οι αλλαγές, ποιοι εξαιρούνται

Τρεις ουσιαστικές αλλαγές εισάγει φέτος η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στη χορήγηση του Δώρου Χριστουγέννων 2025 προς τους επιδοτούμενους ανέργους, αφορώντας την ημερομηνία πληρωμής, το ποσό και τον τρόπο υπολογισμού για όσους εντάσσονται στο νέο πιλοτικό πρόγραμμα επιδόματος ανεργίας. Οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στην προσαρμογή του επιδόματος στις πρόσφατες αυξήσεις του κατώτατου μισθού και την εισαγωγή του πιλοτικού προγράμματος, με αποτέλεσμα διαφορετικά ποσά ανάλογα με το είδος της επιδότησης.

Η ΔΥΠΑ προγραμματίζει να πραγματοποιήσει τις πληρωμές νωρίτερα σε σχέση με το 2024, όταν το Δώρο καταβλήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου. Φέτος, λόγω του ότι η 20ή Δεκεμβρίου είναι ημέρα Σάββατο, η καταβολή αναμένεται μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου 2025, ενισχύοντας την ταχύτερη στήριξη των δικαιούχων ενόψει των εορτών.

Το ύψος του Δώρου προσαρμόζεται στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ μεικτά από 830 ευρώ, με αποτέλεσμα το πλήρες ποσό να ανεβαίνει στα 540 ευρώ από 509,75 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Το ποσό αυτό αφορά ανέργους που λαμβάνουν το τακτικό επίδομα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και είχαν εργαστεί με πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα πριν τη διακοπή της σύμβασης.

Για περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, το Δώρο θα είναι μειωμένο, κάτω από τα 540 ευρώ. Επιπλέον, υπολογίζεται με τρία ημερήσια επιδόματα για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης.

Υπολογισμός βάσει Πιλοτικού Επιδόματος Ανεργίας

Για πρώτη φορά, το Δώρο θα χορηγηθεί και σε δικαιούχους του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας, το οποίο φτάνει έως 1.295 ευρώ μηνιαίως. Ο υπολογισμός θα βασίζεται αποκλειστικά στο σταθερό μέρος του επιδόματος, αγνοώντας το μεταβλητό συστατικό, και θα ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία με το τακτικό επίδομα.

Το σταθερό μέρος καθορίζεται ως εξής, βάσει του κατώτατου ημερομισθίου:

Πρώτο τρίμηνο : 70% του κατώτατου ημερομισθίου.

: 70% του κατώτατου ημερομισθίου. Δεύτερο τρίμηνο : 60%.

: 60%. Τρίτο τρίμηνο : 50%.

: 50%. Τέταρτο τρίμηνο: 40% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Αυτό ισχύει για το πρώτο έτος χορήγησης του πιλοτικού προγράμματος, με το ποσό να προσαρμόζεται στις προηγούμενες αποδοχές του δικαιούχου (εάν αυτές ήταν χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό).

Εξαιρέσεις

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς καμία ενέργεια από το μέρος τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας www.dypa.gov.gr ή της εφαρμογής ΔΥΠΑ, επιλέγοντας την ενότητα «Πληρωμές».

Ωστόσο, από την καταβολή εξαιρούνται:

Οι μακροχρόνια άνεργοι.

Άνεργοι που έλαβαν επίδομα για λιγότερο από έναν μήνα.

Οι αλλαγές αυτές ενισχύουν την κοινωνική στήριξη, προσαρμόζοντας το σύστημα στις σύγχρονες εργασιακές συνθήκες και την κλιμακούμενη αύξηση του κόστους ζωής.

