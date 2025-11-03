Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, πόσο επίδομα θα πάρετε – Παραδείγματα στην Αχαΐα

Μέσα στις επόμενες ημέρες, και το αργότερο έως τις 10 Νοεμβρίου 2025, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026. Η υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο, δρομολογώντας την καταβολή της πρώτης δόσης έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TAXISnet, δηλώνοντας το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιούν και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους. Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή διαμονής και το μέσο θέρμανσης.

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τον τύπο του καυσίμου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ, βιομάζα, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια) και την κλιματική ζώνη της περιοχής. Σε ψυχρές περιοχές, όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη, το Μέτσοβο και η Δράμα, το ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ λόγω του αυξημένου κλιματικού συντελεστή, ο οποίος προσαυξάνει την ενίσχυση έως και 25%.

Τα βασικά ποσά επιδόματος ανά θερμαντικό μέσο είναι:

Ηλεκτρική ενέργεια : 380 ευρώ

: 380 ευρώ Πέλετ/βιομάζα : 360 ευρώ

: 360 ευρώ Καυσόξυλα/τηλεθέρμανση : 350 ευρώ

: 350 ευρώ Φυσικό αέριο : 325 ευρώ

: 325 ευρώ Πετρέλαιο/υγραέριο: 300 ευρώ

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Οι «βαθμοημέρες», που καθορίζουν το κλίμα κάθε περιοχής, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού ποσού. Για παράδειγμα, ένας άγαμος στην Παλλήνη Αττικής με πετρέλαιο θέρμανσης δικαιούται 165 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη 213 ευρώ και στα Ιωάννινα 252 ευρώ.

Παραδείγματα στην Αχαΐα

Για παράδειγμα τετραμελής οικογένεια στην Πάτρα με συντελεστή 0,30:

– Αν επιλέξει για τη θέρμανσή της οικίας ηλεκτρικό ρεύμα, τότε το ποσό που δικαιούται είναι: 380Χ0,30 = 114 ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 182,40 ευρώ

– Αν επιλέξει για τη θέρμανση της οικίας πετρέλαιο, το ποσό που δικαιούται είναι: 300Χ0,30 = 90 ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 144 ευρώ.

Τετραμελής οικογένεια στα Καλάβρυτα με συντελεστή 0,89:

– Αν επιλέξει για τη θέρμανσή της οικίας καυσόξυλα, τότε το ποσό που δικαιούται είναι: 350Χ0,89 = 315 ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 504 ευρώ

– Αν επιλέξει για τη θέρμανσή της οικίας ηλεκτρικό ρεύμα, τότε το ποσό που δικαιούται είναι: 380Χ0,89 = 338,20 ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 541,12 ευρώ

– Αν επιλέξει για τη θέρμανση της οικίας πετρέλαιο, το ποσό που δικαιούται είναι: 300Χ0,89 = 267 ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 427,20 ευρώ

– Αν επιλέξει για τη θέρμανση του σπιτιού βιομάζα πέλετ δικαιούται για επίδομα: 360Χ0,89 = 320,40 + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 512,64 ευρώ.

Τετραμελής οικογένεια στην Ανω Βλασία με συντελεστή 0,98

– Αν επιλέξει για τη θέρμανσή της οικίας καυσόξυλα, τότε το ποσό που δικαιούται είναι: 350Χ0,98 = 343 ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 548,80 ευρώ

– Αν επιλέξει για τη θέρμανσή της οικίας ηλεκτρικό ρεύμα, τότε το ποσό που δικαιούται είναι: 380Χ0,89 = 372,40 ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 595,84 ευρώ

– Αν επιλέξει για τη θέρμανση της οικίας πετρέλαιο, το ποσό που δικαιούται είναι: 300Χ0,98 = 294 ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 470,40 ευρώ

– Αν επιλέξει για τη θέρμανση του σπιτιού βιομάζα πέλετ δικαιούται για επίδομα: 360Χ0,98 = 352,80 + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 564,48 ευρώ.

Τετραμελής οικογένεια στο Αίγιο με συντελεστή 0,43:

– Αν επιλέξει για τη θέρμανσή της οικίας ηλεκτρικό ρεύμα, τότε το ποσό που δικαιούται είναι: 380Χ0,43 = 163,40 ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 261,44 ευρώ

– Αν επιλέξει για τη θέρμανση της οικίας πετρέλαιο, το ποσό που δικαιούται είναι: 300Χ0,43 = 129 ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 206,40 ευρώ

– Αν επιλέξει για τη θέρμανση του σπιτιού βιομάζα πέλετ δικαιούται για επίδομα: 360Χ0,43 = 154,80 + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 247,68 ευρώ.

Τετραμελής οικογένεια στην Κάτω Αχαΐα με συντελεστή 0,36:

– Αν επιλέξει για τη θέρμανσή της οικίας ηλεκτρικό ρεύμα, τότε το ποσό που δικαιούται είναι: 380Χ0,36 = 136,80ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 218,88 ευρώ

– Αν επιλέξει για τη θέρμανση της οικίας πετρέλαιο, το ποσό που δικαιούται είναι: 300Χ0,36 = 108 ευρώ + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος (60%) = 172,80 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το επίδομα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, πέλετ, βιομάζα ή ηλεκτρική ενέργεια. Η κατοικία πρέπει να είναι δηλωμένη ως κύρια στο Ε1, να διαθέτει ενεργό παροχή ρεύματος και να βρίσκεται εντός Ελλάδας.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά: Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο (29.000 ευρώ για 1 παιδί, 34.000 ευρώ για 2 παιδιά, 39.000 ευρώ για 3 παιδιά).

Περιουσιακά κριτήρια:

Άγαμοι: Ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ.

Έγγαμοι/μονογονεϊκές οικογένειες: Ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.

Εξαιρούνται όσοι υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης ή διαθέτουν περισσότερα από δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα (εκτός αν βρίσκονται σε αναγκαστική ακινησία λόγω κλοπής ή καταστροφής).

