ΔΥΠΑ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στη βιοασφάλεια της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία

Η ΔΥΠΑ ξεκινά νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στη βιοασφάλεια της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία για 250 ανέργους με επίδομα και πιστοποίηση.

23 Ιαν. 2026 17:22
Pelop News

Την έναρξη νέου επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης στη βιοασφάλεια της κτηνοτροφίας ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με ημερομηνία εκκίνησης τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026.

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Αρχές Βιοασφάλειας και Εφαρμογή Κατάλληλων Πρακτικών σε Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις», υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και απευθύνεται σε 250 ανέργους. Έχει συνολική διάρκεια 50 ωρών και θα πραγματοποιηθεί μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λάρισας της ΔΥΠΑ, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της πρόληψης και της διαχείρισης υγειονομικών κινδύνων στις κτηνοτροφικές μονάδες, η μείωση της εξάπλωσης ζωονόσων, καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Παράλληλα, επιδιώκεται η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν τομέα με αυξημένες ανάγκες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένη κατάρτιση σε σύγχρονες πρακτικές βιοασφάλειας στην κτηνοτροφία.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης, καθώς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Με την ολοκλήρωσή του, θα χορηγηθεί βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Λάρισας της ΔΥΠΑ.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε επικείμενο πιλοτικό πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας έξι μηνών στη Θεσσαλία, με μηνιαία αμοιβή 748 ευρώ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

