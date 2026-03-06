ΔΥΠΑ: Επιπλέον θέσεις με μισθό 1.200 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους, ποιους αφορά, η προθεσμία για αιτήσεις

Ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet ή ΔΥΠΑ. Έμφαση σε μακροχρόνια ανεργία & νέους

ΔΥΠΑ: Επιπλέον θέσεις με μισθό 1.200 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους, ποιους αφορά, η προθεσμία για αιτήσεις
06 Μαρ. 2026
Pelop News

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δημοσίευσε την Πρόσκληση 5/2026 για την κάλυψη 10 επιπλέον θέσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 110 ανέργων κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής», που αφορά αποκλειστικά μόνιμους κατοίκους του Δήμου Μεγαρέων κατά την 19η Αυγούστου 2024.

Το πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους με έμφαση στη μακροχρόνια ανεργία και την ανεργία νέων. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μηνιαίες αποδοχές 1.200 ευρώ (μικτά), σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής

Μόνο οι άνεργοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του πυρόπληκτου Δήμου Μεγαρέων κατά την 19-08-2024, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 62950/22.8.2024 (ΦΕΚ 4872/Β΄/23-08-2024).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

  • Περίοδος: Από Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 (ώρα 11:00) έως Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 (ώρα 15:00).
  • Τρόπος: Αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με χρήση κωδικών TAXISnet ή κωδικών ΔΥΠΑ.
  • Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση και επιλέγει μία μόνο ειδικότητα από τη λίστα του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης.

Δικαιολογητικά

Τα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης, αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης 5/2026, διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες λεπτομέρειες και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένα στο www.dypa.gov.gr.

