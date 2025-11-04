ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με 50.000 θέσεις για ανέργους άνω των 30 ετών

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχωρά στην υλοποίηση ενός νέου προγράμματος επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας, προϋπολογισμού 220 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 30 ετών. Η πλατφόρμα εγγραφής για τις επιχειρήσεις αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας, επιτρέποντας την υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση των πόρων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση της ανεργίας σε ευάλωτες κατηγορίες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι (με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι μέσης ηλικίας (45-64 ετών) και οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μέσω εξάμηνης τοποθέτησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Όροι συμμετοχής και αποζημίωση

Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία πέντε ημέρες την εβδομάδα, έως και 22 ημέρες μηνιαίως, λαμβάνοντας καθαρή ημερήσια αποζημίωση 32 ευρώ. Η ΔΥΠΑ θα καλύψει πλήρως τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης στην ιστορία της χώρας, που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας ισοδύναμες με τον πληθυσμό μιας ολόκληρης πόλης», δήλωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας τη συνέχιση των προσπαθειών για μείωση της ανεργίας στο 8,1%, το χαμηλότερο επίπεδο σε 17 χρόνια.

Οι άνεργοι θα προτείνονται μέσω συστατικού σημειώματος από εργασιακούς συμβούλους των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, θα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας Gov.gr, καθορίζοντας τις απαιτούμενες ειδικότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των υποψηφίων.

Η ΔΥΠΑ θα διαχειριστεί ολόκληρη τη διαδικασία, από την αξιολόγηση αιτήσεων μέχρι την καταβολή αποζημιώσεων.

