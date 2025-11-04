ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με 50.000 θέσεις για ανέργους άνω των 30 ετών

Σύντομα νέο πρόγραμμα 220 εκατ. ευρώ από τη ΔΥΠΑ για 50.000 θέσεις εργασίας ανέργων άνω 30 ετών.

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με 50.000 θέσεις για ανέργους άνω των 30 ετών
04 Νοέ. 2025 8:27
Pelop News

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχωρά στην υλοποίηση ενός νέου προγράμματος επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας, προϋπολογισμού 220 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 30 ετών. Η πλατφόρμα εγγραφής για τις επιχειρήσεις αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας, επιτρέποντας την υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση των πόρων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση της ανεργίας σε ευάλωτες κατηγορίες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι (με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι μέσης ηλικίας (45-64 ετών) και οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μέσω εξάμηνης τοποθέτησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Όροι συμμετοχής και αποζημίωση

Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία πέντε ημέρες την εβδομάδα, έως και 22 ημέρες μηνιαίως, λαμβάνοντας καθαρή ημερήσια αποζημίωση 32 ευρώ. Η ΔΥΠΑ θα καλύψει πλήρως τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης στην ιστορία της χώρας, που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας ισοδύναμες με τον πληθυσμό μιας ολόκληρης πόλης», δήλωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας τη συνέχιση των προσπαθειών για μείωση της ανεργίας στο 8,1%, το χαμηλότερο επίπεδο σε 17 χρόνια.

Οι άνεργοι θα προτείνονται μέσω συστατικού σημειώματος από εργασιακούς συμβούλους των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, θα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας Gov.gr, καθορίζοντας τις απαιτούμενες ειδικότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των υποψηφίων.

Η ΔΥΠΑ θα διαχειριστεί ολόκληρη τη διαδικασία, από την αξιολόγηση αιτήσεων μέχρι την καταβολή αποζημιώσεων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:30 Ο Τζόναθαν Μπέιλι, ο πιο σέξι άνδρας για το 2025
8:27 ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με 50.000 θέσεις για ανέργους άνω των 30 ετών
8:18 Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, έως 5 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
8:06 Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα στην εξωτερική Περιφερειακή, γεμισέ ψωμιά και κουλούρια ο δρόμος ΦΩΤΟ
8:05 ΕΚΤΑΚΤΟ: Eφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, μετά το φονικό στα Βορίζια, τι βρέθηκε ΝΕΟΤΕΡΑ
7:58 Στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη τετ α τετ με Μητσοτάκη
7:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση σχέδιο ένταξης στην ΑΑΔΕ
7:45 Τρώμε τις σάρκες μας
7:42 Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για σήμερα από την ΕΜΥ, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:30 Πάτρα: Κινητοποίηση σήμερα για τα λουκέτα σε υποκαστήματα των ΕΛΤΑ
7:24 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
7:11 Ενας 23χρονος νεκρός και ένας μαχαιρωμένος στη Χαλκίδα
23:57 Η τρομακτική επένδυση της Microsoft: 15,2 δισ. δολ. στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ΗΑΕ
23:39 «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος
23:21 Δώστε προσοχή, η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο
23:09 «Ευχαριστώ Κύριε! Είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος της Εθνικής ομάδας », το μήνυμα Τριάντη σε Γιοβάνοβιτς
23:05 Πάτρα: Τραυματίστηκε ναυτικός στο Ρίο
22:59 Ζωοκλοπές, χασισοκαλλιέργεια και εμπόριο κοκαΐνης, η…διαδρομή του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη
22:50 Νέος σεισμός ταρακούνησε πάλι την Τουρκία! Το επίκεντρο στην ίδια περιοχή με τα 6,1 Ρίχτερ
22:45 Ισραήλ: Επέστρεψε η θανατική ποινή για τους τρομοκράτες, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ