ΔΥΠΑ – ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. νέες ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης

Ένα νέο πλαίσιο ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιφέρεια και στοχευμένης κατάρτισης για τη βιομηχανία – πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς – διαμορφώνει η συνεργασία της ΔΥΠΑ με την ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.).

Η συνέργεια αναπτύσσεται μέσα από το δίκτυο των 27 Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας και συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση και τη μαθητεία με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην περιφέρεια, μέσα από ένα πρόγραμμα που υλοποιείται με ορίζοντα διετίας και με σχεδόν μηδενικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Η υλοποίηση του προγράμματος αφορά όλη την περιφέρεια, εκεί όπου λειτουργούν τα Ε.Π της ΕΤΒΑ καταγράφοντας αυξημένη ζήτηση για τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό με σύγχρονες και αναβαθμισμένες δεξιότητες. Ταυτόχρονα, προβλέπει και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δομών σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν σήμερα σχολές της ΔΥΠΑ, καθώς και τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών εντός Επιχειρηματικών Πάρκων, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος), Πάτρα και Τρίπολη, που ​ θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τουλάχιστον 25.000 άνεργοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε ένα σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης, με έναρξη εγγραφών τον Μάιο του 2026 και έναρξη μαθημάτων τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ενώ η φοίτηση θα είναι διετής.

Όπως προβλέπεται, από το σχολικό έτος 2026-2027 οι ΕΠΑΣ (Επαγγελματικές Σχολές) της ΔΥΠΑ θα λειτουργήσουν ειδικότητες που συνδέονται με τις ανάγκες των επιχειρήσεων στα Επιχειρηματικά Πάρκα, με τους συμμετέχοντες να εκπαιδεύονται και να μαθητεύουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ η επαγγελματική τους αποκατάσταση θα οδηγήσει σε θέσεις με ανταγωνιστικές αποδοχές στη βιομηχανία.

Οι ειδικότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και βιομηχανικών επαγγελμάτων, όπως αυτοματισμούς, ηλεκτρολογικές εφαρμογές, μεταλλικές κατασκευές και θερμικές εγκαταστάσεις, καθώς και τομείς όπως τα logistics, τα ενεργειακά συστήματα και οι ψηφιακές υποδομές, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα δημιουργίας νέων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Το δίκτυο των 27 ΒΙ.ΠΕ., με περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 30.000 εργαζόμενους, αποτελεί ένα εκτεταμένο ολοκληρωμένο οικοσύστημα παραγωγικής δραστηριότητας, με παρουσία σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη (Σίνδος), η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα, η Αλεξανδρούπολη, ο Βόλος, η Λαμία, τα Ιωάννινα, η Κομοτηνή, η Καβάλα και η Τρίπολη.

Γιατί αυτή η συνεργασία είναι διαφορετική και προσδίδει εθνική προστιθέμενη αξία

Η συνεργασία ΔΥΠΑ – ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. διαμορφώνει ένα μοντέλο: Οι επιχειρήσεις καταγράφουν τις πραγματικές τους ανάγκες και βάσει αυτών προκηρύσσονται οι θέσεις στις Σχολές τις ΔΥΠΑ. Συγχρόνως, με αυτή την δυναμική συνεργασία, ​ η εκπαίδευση, η μαθητεία και η παραγωγική δραστηριότητα συνδέονται με την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας τη μετάβαση από την κατάρτιση στην απασχόληση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο την τόνωση του εθνικού παραγωγικού μοντέλου. Για πρώτη ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και το όραμα για την ουσιαστική μείωση της ανεργίας ευθυγραμμίζονται

