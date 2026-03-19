ΔΥΠΑ : Μέχρι τις 20 Μαρτίου οι ενστάσεις για το Voucher των 750 ευρώ

Η υποβολή ενστάσεων στη ΔΥΠΑ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου

19 Μαρ. 2026 11:26
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για το Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου για την υποβολή ενστάσεων.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες εργαζόμενοι ελέγχουν ήδη τα αποτελέσματα, διεκδικώντας το εκπαιδευτικό επίδομα.

Η ΔΥΠΑ δημοσίευσε τον προσωρινό πίνακα για το πρόγραμμα κατάρτισης και επανακατάρτισης εργαζομένων, το οποίο επικεντρώνεται σε:

-ψηφιακές δεξιότητες

-πράσινη οικονομία

-οικονομικό εγγραμματισμό

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν άμεσα αν βρίσκονται στους πίνακες μέσω της επίσημης πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.

Έως 20/3 οι ενστάσεις, τι πρέπει να προσέξετε

Όσοι δεν είδαν το όνομά τους στους προσωρινούς πίνακες, έχουν πλέον μία τελευταία ευκαιρία. Συγκεκριμένα, η υποβολή ενστάσεων στη ΔΥΠΑ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.

Τι ακολουθεί μετά τις ενστάσεις

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει:

-στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων

-στη δημοσίευση της πλατφόρμας επιλογής προγράμματος κατάρτισης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:55 Σύνοδος Κορυφής: Ο Μητσοτάκης ζητά ευρωπαϊκό σχέδιο για άμυνα, ενέργεια και σύνορα
11:55 Λήγει η διορία για εγγραφή στον Patras Half Marathon
11:51 Ηράκλειο: Η ΕΣΗΕΠΗΝ ανοίγει τον κύκλο των 100 χρόνων της με μεγάλη επετειακή έκθεση
11:45 Πάτρα: Πήγε να φύγει για το εξωτερικό με αρχαία νομίσματα στη βαλίτσα του
11:44 Ελληνικοί πύραυλοι patriot κατέρριψαν Ιρανικά βλήματα
11:39 Καλογριά: Ψαράδες έβγαλαν με τα δίχτυα πιθανό τμήμα αρχαίου αμφορέα ΦΩΤΟ
11:37 Τι είναι το South Pars Gas Field για το οποίο απειλεί ο Τραμπ;
11:32 Αιγιάλεια: Ενισχύεται η αστυνόμευση με ομάδες ΟΠΚΕ και νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό
11:29 Πάτρα: Θλίψη στα Ζαρουχλέικα για τον θάνατο του Φώτη Ανδριόπουλου – “Έφυγε” σε ηλικία 59 χρόνων
11:26 ΔΥΠΑ : Μέχρι τις 20 Μαρτίου οι ενστάσεις για το Voucher των 750 ευρώ
11:22 Πάτρα: Το νέο βιβλίο της Χριστίνας Καρποντίνη φωτίζει 51 Ελληνίδες που άνοιξαν δρόμους
11:18 Γαστούνη: Ανήλικοι μπήκαν σε μίνι μάρκετ και άρπαξαν τσιγάρα και ηλεκτρονικά τσιγάρα
11:16 Δυο αγώνες για την Ακαδημία των Σπορ, τιμά πατρινό γυμναστή
11:13 Κακλαμάνης: Αλλάζει ο Κανονισμός της Βουλής μετά το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη – Έρχεται απαγόρευση βιντεοσκόπησης
11:09 Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον Γεωργιάδη να τρώει κράκερς
11:03 Αίγυπτος: Άνοιξε ξανά η λωρίδα της Γάζας
11:02 Βέροια: Χωρίς απαντήσεις ακόμη η υπόθεση της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια – Παραμένει κρίσιμη η κατάστασή της
10:55 Πάτρα: Να μπει φρένο στα τροχαία – Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών
10:51 Δυτική Αχαΐα: Το βίντεο στα social που «έκαψε» άνδρα στα Σαγαίικα
10:47 Νέα εξόρμηση για τους κολυμβητές της ΝΕΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
