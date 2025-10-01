ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης – 5.000 θέσεις εργασίας για άτομα άνω των 50

Από σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στις 15:00, ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία 5.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης για άτομα άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους 50 ετών και άνω, καλύπτοντας από 50% έως 80% του συνολικού κόστους μισθού και ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εργαζομένου. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 1.004,80 ευρώ μηνιαίως για διάστημα 18 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω:

της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) ή

του gov.gr, στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholeseprosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προτείνουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 73.476.000€, καλυπτόμενος από πόρους της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

