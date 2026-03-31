ΔΥΠΑ: Πάνω από 104 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας – Πληρωμές Μαρτίου με επίκεντρο την κοινωνική στήριξη

Αναλυτικά τα ποσά και οι ωφελούμενοι ανά κατηγορία – Ενίσχυση εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών

31 Μαρ. 2026 15:08
Pelop News

Με σημαντικές καταβολές προς χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Μαρτίου της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό της ρόλο στη στήριξη της κοινωνίας και της απασχόλησης.

Οι πληρωμές αφορούν εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες, καθώς και εργοδότες και φορείς υποδοχής, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν το εύρος των παρεμβάσεων και τη σημασία τους για την οικονομική σταθερότητα των νοικοκυριών.

Τακτικά επιδόματα και βασικές παροχές

Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών κατευθύνθηκε στα τακτικά επιδόματα ανεργίας, με συνολική δαπάνη που ξεπέρασε τα 104 εκατ. ευρώ και αφορούσε 176.911 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

  • Τακτικά επιδόματα ανεργίας: 104.075.855,65 ευρώ σε 176.911 ωφελούμενους
  • Βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων: 347.542,38 ευρώ σε 584 δικαιούχους
  • Παροχές μητρότητας – γονεϊκότητας: 4.510.691,30 ευρώ σε 6.771 ωφελούμενους
  • Επίδομα εργασίας: 429.662,31 ευρώ σε 1.456 άτομα
  • Επίδομα μακροχρονίων ανέργων: 606.580,80 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους
  • Ειδικό εποχικό βοήθημα: 386.783,00 ευρώ σε 460 ωφελούμενους
  • Λοιπές παροχές ασφάλισης: 256.991,55 ευρώ σε 522 άτομα

Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα προγράμματα κατάρτισης, με συνολική δαπάνη 42.422.956 ευρώ και 49.715 ωφελούμενους, ενισχύοντας τις δεξιότητες εργαζομένων και ανέργων.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν ειδικά προγράμματα απασχόλησης, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς:

  • 1.135 άνεργοι στον τομέα υγείας: 592.881,52 ευρώ
  • 100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής: 92.279,02 ευρώ
  • 100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ: 85.964,63 ευρώ
  • 150 πρώην εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Ελευσίνας: 488,28 ευρώ
  • 4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας: 1.534.809,08 ευρώ
  • 500 τραυματιοφορείς στο ΕΣΥ: 736.168,22 ευρώ
  • 2.260 άτομα σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: 762,34 ευρώ

Σταθερός πυλώνας κοινωνικής πολιτικής

Με τις πληρωμές Μαρτίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, στηρίζοντας ουσιαστικά ευάλωτες ομάδες και ενισχύοντας την απασχόληση.

Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων σε μηνιαία βάση εντάσσεται στο πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες, ενώ η Υπηρεσία συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες δράσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31 /3/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ