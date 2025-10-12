ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα για το voucher 750 ευρώ

DIPA
12 Οκτ. 2025 18:17
Pelop News

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να αρχίσουν τα μαθήματα για τους συμμετέχοντες του προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ που αφορά στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στο πλαίσιο του οποίου θα δοθούν voucher 750 ευρώ.

Τα μαθήματα για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αναμένεται να αρχίσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Η πληρωμή των vouchers θα γίνει όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης και οι ωφελούμενοι στα Μητρώα ΔΥΠΑ περάσουν με επιτυχία τη σχετική πιστοποίηση – αξιολόγηση.

Η καθυστέρηση οφείλεται στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στον τελικό σχηματισμό των τμημάτων, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα Κέντρα Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ). «Τα τμήματα θα ξεκινήσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Αυτήν την περίοδο γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και η απαραίτητη διαδικασία για την ένταξή σας σε τμήμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα emails που στάλθηκαν στους συμμετέχοντες.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:

Θεωρητική κατάρτιση 150 ωρών εξ αποστάσεως με χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5 ευρώ ανά ώρα.

Εξετάσεις πιστοποίησης. Αυτές θα κληθούν να τις δώσουν μετά το τέλος των μαθημάτων οι συμμετέχοντες και όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα πάρουν ολόκληρο το ποσό των 750 ευρώ (ή το 70% σε περίπτωση μη επιτυχίας).

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
