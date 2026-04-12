ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

12 Απρ. 2026 15:36
Pelop News

Έχει ξεκινήσεο η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ, σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και ώρα 23:59, με στόχο την άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, για χρονικό διάστημα έως ενός διδακτικού έτους.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει:

50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας
7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας
30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)
6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).
Οι σχολές μαθητείας υλοποιούν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:16 Εντυπωσιακή η Φιλαρμονική Λεχαινών στο Μεσολόγγι – Απούσα η Δημοτική Μπάντα Πατρέων
18:06 Ενέργεια: Στο τραπέζι νέα αρχιτεκτονική αγοράς με «όπλο» τις ΑΠΕ και τα συμβόλαια CfD
17:51 Πόσο επηρεάζει το ύψος τη ζωή μας: Από τις σχέσεις μέχρι την καριέρα
17:23 Καφές και συκώτι: Πόσο ωφελεί πραγματικά η καθημερινή κατανάλωση
17:08 ΝΑΤΟ: Πρακτική άσκηση με αμοιβή 1.477 ευρώ – Προθεσμία έως 22 Απριλίου 2026
16:54 Γάτες ή σκύλοι; Τι αποκαλύπτει η προτίμησή σας για την προσωπικότητά σας
16:37 Dolce & Gabbana: Η εταιρεία χρωστάει μισό δις – Αποχώρησε ο Stefano Gabbana από την προεδρία
16:21 Νέα ευρήματα για την πρόληψη της άνοιας: Διατροφή, ύπνος και τρόπος ζωής στο επίκεντρο
16:06 Apple: Νέα εποχή με iPhone 17e και iPad Air M4 – Έμφαση σε AI και επιδόσεις
15:55 ΑΕΚ: Μυϊκό πρόβλημα ο Μάνταλος – Ποια παιχνίδια κινδυνεύει να χάσει
15:36 ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς
15:23 Πότε γιορτάζει φέτος ο Γιώργος και η Γεωργία;
15:07 Αλλεργίες: Τι πρέπει να προσέξουμε στις γιορτές του Πάσχα
14:53 Οικολογικός συναγερμός στην ορεινή Ελλάδα: Δηλητηριασμένα δολώματα αφανίζουν ζώα και σπάνια είδη
14:36 Βρήκαμε τις 10 κορυφαίες παραλίες της Πελοποννήσου
14:22 Νορβηγία: Αδέρφια κατηγορούνται για στήσιμο αγώνων
14:07 ΔΥΠΑ: Λήγει στις 15 Απριλίου η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
14:00 Τα μέτρα που σκέπτεται η κυβέρνηση για το πακέτο της ΔΕΘ
13:50 Ολυμπιάδα: Με ανάμικτα συναισθήματα η σεζόν
13:39 Δείτε σε ποιο χωριό της Ιταλίας προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
