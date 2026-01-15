ΔΥΠΑ: Ξεκινά πρόγραμμα για 10.000 άνεργες μητέρες, επιδότηση και για part-time θέσεις εργασίας

15 Ιαν. 2026 8:23
Από αύριο Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ νέο επιχορηγούμενο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, προβλέπει τη δημιουργία 5.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεων μερικής (part-time) απασχόλησης, εισάγοντας για πρώτη φορά την επιδότηση και της μερικής απασχόλησης.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 101.813.625 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ.

Ποσά επιχορήγησης ανά κατηγορία:

  • Για θέσεις πλήρους απασχόλησης σε ανέργους έως 12 μήνες: 70% του μισθολογικού & μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως.
  • Για μακροχρόνια ανέργους ή/και μητέρες με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο έως 15 ετών: 80% του κόστους, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως.
  • Για μερική απασχόληση (σε όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων): 80% του κόστους, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Το ανώτατο όριο μεικτών μηνιαίων αποδοχών για θέσεις πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.256 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 16 Ιανουαρίου 2026 μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.

