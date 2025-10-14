Δυσαρέσκεια Τραμπ για τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο του Time

Ο Αμερικανός πρόεδρος «αποδοκίμασε» τη λήψη που, όπως είπε, «εξαφάνισε τα μαλλιά του»

14 Οκτ. 2025 22:29
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω του πρωτοσέλιδου του περιοδικού Time που τον παρουσιάζει με αφορμή τον ρόλο του στη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Αν και ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ικανοποιημένος για το δημοσίευμα που, όπως είπε, «αναγνωρίζει τον θρίαμβό του», εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη φωτογραφία του εξωφύλλου. Όπως σχολίασε μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, η εικόνα «είναι ίσως η χειρότερη όλων των εποχών».

«Το Time έγραψε ένα αρκετά καλό άρθρο για μένα, αλλά εξαφάνισαν τα μαλλιά μου και πρόσθεσαν κάτι πάνω από το κεφάλι μου που μοιάζει με μικρό φωτοστέφανο. Πολύ παράξενο!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Η φωτογραφία εστιάζει στο πρόσωπο του Τραμπ σε γκρο πλαν λήψη από χαμηλή γωνία, με έντονο φωτισμό που δίνει την εντύπωση φωτοστέφανου. «Ποτέ δεν μου άρεσε να με φωτογραφίζουν από χαμηλά, αλλά αυτή η λήψη είναι πραγματικά κακή και αξίζει να αποδοκιμαστεί», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, που βρίσκεται στο επίκεντρο θετικών σχολίων για τη διαμεσολάβησή του στην εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, καταχειροκροτήθηκε στην Κνεσέτ και απέσπασε επαίνους στην διεθνή σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο. Μάλιστα, ακόμη και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον αναγνώρισε τη συμβολή του, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «ένα σημαντικό βήμα για την ειρήνη».

Παρά τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό, ο Τραμπ εμφανίζεται να αξιοποιεί τη διεθνή επιτυχία για να ενισχύσει την εικόνα του.
