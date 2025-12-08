Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με τον Ζελένσκι: Τον «αδειάζει» πριν τις διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο

Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα πυρά κατα του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες πρινο δεύτερο συναντηθεί με ευρωπαίους ηγέτες, στο Λονδίνο.

Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με τον Ζελένσκι: Τον «αδειάζει» πριν τις διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο
08 Δεκ. 2025 7:59
Pelop News

Την απογοήτευσή του απέναντι στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε το βράδυ της Κυριακής 7/12/2025 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι δεν έχει ακόμη εξετάσει την πρόταση ειρήνευσης που κατατέθηκε πριν από τρεις εβδομάδες. Η πρόταση αποτελεί αντικείμενο παράλληλων διαβουλεύσεων της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα και το Κίεβο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επικοινωνήσει τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με την ουκρανική ηγεσία. «Πρέπει να πω ότι είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε ανοιχτά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες πριν ο Ουκρανός Πρόεδρος φτάσει στο Λονδίνο για σειρά κρίσιμων συναντήσεων με τους ευρωπαίους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων». Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι αμερικανοουκρανικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν χωρίς πρόοδο και ενώ η Ρωσία χαιρετίζει δημόσια το νέο δόγμα στρατηγικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος» να εγκρίνει το ειρηνευτικό σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά το τέλος των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου στη Φλόριντα.

«Είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμα την πρόταση, αυτό ίσχυε πριν από λίγες ώρες. Οι άνθρωποί του την αγαπούν, αλλά εκείνος όχι», δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία «θα προτιμούσε να έχει ολόκληρη την Ουκρανία» και ότι πιστεύει πως η Μόσχα «είναι εντάξει» με το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά «δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ζελένσκι είναι εντάξει με αυτό».

Λίγο νωρίτερα, ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, προχώρησε σε σκληρή κριτική κατά της Ουκρανίας σε φόρουμ στην Ντόχα, κάνοντας λόγο για αποστολή «φτωχών χωρικών» στο μέτωπο, την ώρα που –όπως υποστήριξε– οι πλούσιοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι η μελλοντική αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο ενδέχεται να περιοριστεί.

Αναφερόμενος στη διαφθορά, ο Τραμπ Τζούνιορ έκανε λόγο για «κλοπή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων» και σημείωσε ότι η παρουσία ουκρανικών πινακίδων κυκλοφορίας σε ακριβά αυτοκίνητα στο Μονακό καταδεικνύει, κατά την άποψή του, τη φυγή εύπορων πολιτών από τη χώρα.

 

