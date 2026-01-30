Δύσκολες αποστολές για Ερμή και Ολυμπιάδα
Δύσκολες αποστολές έχουν για την 15η αγωνιστική της Α2 Εθνικής οι ομάδες βόλεϊ του Ερμή και της Ολυμπιάδας οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν ΑΕΚ και Παγκράτι, αντίστοιχα.
Από την άλλη, ο ΑΟ Αιγιαλέων που προέρχεται από την ήττα από το Παγκράτι, υποδέχεται τον Έσπερο με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να παραμείνει στην πρώτη τετράδα.
Το ΑΕΚ-Ερμής θα ξεκινήσει στις 17.00, το Ολυμπιάδα-Παγκράτι στις 18.00, ενώ το ΑΟ Αιγιαλεών-Έσπερος στις 19.00.
